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Vremea se schimbă în România. ANM anunță caniculă și vijelii în mai multe regiuni | HARTĂ

Vremea
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Canicula 3
Inquam Photos / Octav Ganea

România se confruntă sâmbătă cu un nou episod de căldură, dar și cu fenomene meteo severe în mai multe regiuni. ANM a emis mai multe atenționări Cod galben pentru temperaturi ridicate, caniculă, disconfort termic, intensificări ale vântului și vijelii.

autor
Sabrina Saghin

Atenționarea pentru temperaturi deosebit de ridicate este valabilă sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10:00 și 21:00. Sunt vizate Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și sudul Transilvaniei.

Temperaturile ajung la 36 de grade

În aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 36 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și Oltenia.

Vântul și vijeliile lovesc mai multe regiuni

O altă atenționare Cod galben este valabilă sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00, pentru Banat, cea mai mare parte a Crișanei, vestul Transilvaniei, jumătatea de nord a Moldovei, Carpații Occidentali și nordul Carpaților Orientali.

În aceste zone sunt prognozate intensificări ale vântului și vijelii, cu viteze de 50-70 km/h. În special în zona înaltă a Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali, rafalele vor ajunge, în general, la 70-90 km/h.

Vântul se intensifică în zona montană

Vântul va continua să fie puternic în noaptea de sâmbătă spre duminică, între orele 21:00 și 09:00. Atenționarea vizează zonele montane, unde vitezele vântului vor fi, în general, de 70-80 km/h.

Pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, rafalele vor depăși 90 km/h.

Duminică, vântul rămâne puternic

Și în cursul zilei de duminică, între orele 09:00 și 21:00, sunt prognozate intensificări ale vântului în sud-vestul Olteniei, sud-estul Transilvaniei și nordul Moldovei.

Vitezele vor ajunge la 50-70 km/h, iar în zona înaltă a Carpaților Orientali și Meridionali vor fi temporar rafale de peste 80-90 km/h. Intensificări ale vântului vor fi și în restul țării, cu viteze de 40-50 km/h.

Cum va fi vremea în București

În București, vremea va fi caniculară sâmbătă, iar temperatura maximă va ajunge la 34-35 de grade. Disconfortul termic va fi ridicat după-amiaza, când indicele temperatură-umezeală se va apropia de pragul critic de 80 de unități.

Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi de 15-18 grade.

Duminică, vremea va rămâne frumoasă și călduroasă, însă temperaturile vor scădea ușor. Maxima va fi de 30-32 de grade, cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări trecătoare de aproximativ 40 km/h.

Vremea azi, 5 septembrie 2026. Canicula se întoarce în România cu maxime de 36 de grade

Sursa: ANM

Etichete: vremea in Bucuresti, cum va fi vremea, prognoza meteo,

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Vremea se schimbă în România. ANM anunță caniculă și vijelii în mai multe regiuni | HARTĂ

România se confruntă sâmbătă cu un nou episod de căldură, dar și cu fenomene meteo severe în mai multe regiuni. ANM a emis mai multe atenționări Cod galben pentru temperaturi ridicate, caniculă, disconfort termic, intensificări ale vântului și vijelii.

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