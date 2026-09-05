Vremea se schimbă în România. ANM anunță caniculă și vijelii în mai multe regiuni | HARTĂ

Atenționarea pentru temperaturi deosebit de ridicate este valabilă sâmbătă, 5 septembrie, între orele 10:00 și 21:00. Sunt vizate Banatul, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și sudul Transilvaniei.

Temperaturile ajung la 36 de grade

În aceste regiuni vor fi temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 30 și 36 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în Banat și Oltenia.