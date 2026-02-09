Vor fi și intervale cu valori termice pozitive ridicate, de până la zece grade pe timpul zilelor, timp în care probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi mai ridicată între 13 și 15 februarie, potrivit prognozei publicate luni de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

În regiunea Banatului, la începutul intervalului, media maximelor termice se va situa în jurul a 9 grade, apoi va scădea brusc până spre 2 grade. Ulterior, se observă o creștere a mediei temperaturilor diurne până la valoarea de 13 grade, în 12 februarie. După aceasta, din data de 15 februarie, se remarcă o altă scădere a temperaturilor maxime, când mediat se vor înregistra 6 grade, apoi va crește treptat până spre finalul intervalului, până la 10 grade.

Dacă se face raportare la media minimelor termice, aceasta va fi cuprindă între -1 grad și zero grade, în primele trei zile, apoi va crește până la aproximativ 4 grade, în 13 februarie. Va urma o altă răcire până în data de 17 februarie, după care media temperaturilor minime va crește, din nou, până la zero grade, în perioada 19 - 22 februarie.

Temporar, vor fi precipitații în ambele săptămâni, cu cele mai mari cantități în zilele de 13 și 15 februarie.

În Crișana, în această săptămână, se pot identifica variații semnificative ale mediei maximelor termice, între 4 grade, în data de 10 februarie, și până la 14 grade, pe 12 februarie. În schimb, în a doua parte a intervalului de anticipație se remarcă o creștere a temperaturilor maxime, pornind de la o medie de 4 grade (16 februarie) și atingând 8 grade, în ultimele patru zile.

În ceea ce privește media temperaturilor nocturne, aceasta va fi în scădere până spre zero grade, în zilele de 10 și 11 februarie, apoi va crește și va atinge valoarea de 4 grade, în următoarele două zile. După aceasta, urmează o altă scădere și, mediat, se vor înregistra -3 grade, în data de 17 februarie.

Nu în ultimul rând, spre finalul intervalului, se va atinge o medie a minimelor termice de zero grade. Probabilitatea de precipitații va fi ridicată în toată perioada analizată, cu cele mai mari cantități în data de 13 februarie.

În zona Transilvaniei, în primele patru zile, se poate remarca o creștere a temperaturilor diurne, astfel că media acestora va atinge 12 grade, în data de 12 februarie. Ulterior, se observă o scădere a acestei medii până la o valoare de 3 grade, în ziua de 16 februarie.

Până spre sfârșitul intervalului de anticipație (19 - 22 februarie), media maximelor termice va fi, din nou, în creștere și se vor înregistra 6 grade.

În privința temperaturilor din timpul nopților, se remarcă o scădere bruscă a mediei acestora în data de 10 februarie (-6 grade), apoi o creștere până în data de 14 februarie (2 grade).

În următoarele zile se întrevede o nouă răcire a vremii, iar media minimelor termice va scădea până în jurul a -5 grade, în 17 februarie. În continuare nu vor fi variații importante, iar la finalul intervalului se vor atinge -2 grade.

Temporar, vor fi precipitații, posibil mai însemnate cantitativ în data de 13 februarie.

În Maramureș, în primele două zile, meteorologii estimează valori termice diurne în jurul unei medii de 6 grade, apoi se poate observa o creștere a acestora, până spre 12 grade, în zilele de 12 și 13 februarie. Ulterior, media temperaturilor maxime va scădea și va fi de aproximativ 4 grade, în 16 și 17 februarie, iar după această perioadă nu vor mai fi variații semnificative.

În ceea ce privește minimele termice, media acestora va fi de 2 grade, la începutul intervalului de anticipație, după care vor scădea brusc spre -3 grade, însă în perioada 12 - 14 februarie vor crește și se vor înregistra aproximativ 2 grade.

O nouă răcire a vremii se întrevede la începutul celei de-a doua săptămâni, astfel că media temperaturilor minime va fi cuprinsă între -3 grade și -1 grad. Temporar, vor fi precipitații, iar cele mai mari cantități ar urma să se înregistreze în data de 13 februarie.

Pentru zona Moldovei, se anunță o vreme deosebit de rece, la începutul intervalului, cu maxime negative și minime ce vor coborî sub pragul gerului în cea mai mare parte a regiunii. Ulterior, se va încălzi treptat, astfel încât, în data de 12 februarie va fi mai cald decât în mod normal, în special în jumătatea sudică, iar mediat regional maximele vor fi de 8 - 10 grade.

Până în 17 februarie, se va răci din nou, spre medii de 0 - 2 grade, apoi iar se va încălzi, până în jurul mediei de 6 grade.

Regimul termic nocturn, după debutul geros, va urma un traseu ascendent, spre medii în jurul a zsero grade, în data de 14 februarie, după care va intra pe o pantă descendentă, spre un ecart cuprins între -8 și -2 grade, în 17 februarie, și va încheia estimările cu oscilații între -4 și zero grade, valori mediate pe regiune.

Probabilitatea ca precipitațiile să se manifeste pe arii mai extinse va fi mai ridicată în zilele de 14 și 15 februarie.

În Dobrogea, în prima zi din interval, vremea va fi mai rece decât în mod caracteristic datei, cu maxime în jurul a zero grade și minime de -4 grade, valori obținute prin mediere regională, dar se va încălzi treptat până în 12 și 13 februarie, când media maximelor se va situa între 10 și 14 grade, iar cea a minimelor între 4 și 6 grade.

După acest interval, regimul termic va fi din nou în scădere, spre valori mediate diurn de 2 - 6 grade și nocturn între -4 și zero grade, în data de 16 februarie, însă până spre sfârșitul intervalului estimat se va mai redresa ușor, spre 6 - 14 grade, pe timpul zilei respectiv între -2 și 4 grade, noaptea.

În intervalul 13 - 17 februarie, vor fi probabile precipitații pe arii mai extinse, iar în rest acestea se vor semnala sporadic.

În regiunea Munteniei, vremea va fi schimbătoare din punct de vedere termic, cu alternanțe semnificative de la o zi la alta. Astfel, dacă la debut vor fi temperaturi sub normalul perioadei, cu medii maxime de 0 - 2 grade și minime între -7 și -4 grade, până în data de 12 februarie acestea vor crește treptat și vor ajunge la 10 - 14 grade, ziua, și 2 - 4 grade noaptea, în valori mediate.

Pe intervalul 14 - 16 februarie se va răci din nou, spre medii diurne de 2 - 4 grade și nocturne ce vor oscila între -4 și zero grade. Ulterior, va fi un proces de încălzire ce va conduce la valori în jurul a 10 grade, mediat regional, la maxime, precum și spre zero grade, la minime.

Probabilitatea pentru precipitații va fi ridicată între 14 și 17 februarie, iar în restul intervalului acestea se vor semnala pe areale mici și doar trecător.

În Oltenia, vremea va fi rece, în primele două zile din interval, în cea mai mare parte a regiunii, dar se va încălzi treptat, astfel că se va face chiar deosebit de cald pentru această perioadă. În consecință, mediile maximelor vor porni de la valori cuprinse între -2 și 2 grade, respectiv minime între -4 și -2 grade, și vor ajunge la 10 - 14 grade (ziua) și la 0 - 2 grade, noaptea, în data de 14 februarie.

Până în 16 februarie, se va răci din nou, cu medii maxime de 4 - 8 grade și minime de la -4 la zero grade, apoi iar se va încălzi, cu maxime ce vor ajunge la 10 - 12 grade, mediat regional, și minime între -2 și 2 grade. Probabilitatea de apariție a precipitațiilor va fi ridicată în prima zi și, din nou, din 14 februarie.

La munte, regimul termic va avea alternanțe, de la rece în primele zile și chiar ger în zonele înalte, spre valori mai ridicate decât în mod caracteristic perioadei, cu valori în general pozitive ziua.

În acest scenariu, în zilele de 9 și 10 februarie, mediile temperaturilor maxime vor fi cuprinse între -4 și zero grade, iar cele ale minimelor între -12 și -6 grade.

Până pe data de 12 februarie, valorile termice maxime vor coborî la -4 grade și cele minime la -8 grade, mediate regional.

După acest interval, vor avea o tendință de creștere spre medii între -2 și 2 grade - ziua, și între -8 și -4 grade, noaptea. Probabilitatea pentru precipitații pe arii extinse va fi mai ridicată din 14 februarie.