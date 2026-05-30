Într-un interviu exclusiv pentru emisiunea „Face the Nation” care va fi difuzat duminică dimineaţă, Zelenski a spus că Ucraina a primit informaţii din surse de intelligence care indică faptul că atacul Rusiei va implica drone, precum şi rachete de croazieră şi balistice.

„Populaţia noastră trebuie să fie foarte, foarte atentă şi prudentă, iar copiii trebuie să folosească adăposturile antiaeriene, pentru că în noaptea aceasta sau mâine noapte, există o probabilitate mare - desigur, nimeni nu ştie 100% - dar există o probabilitate mare” de atacuri masive, a spus Zelenski.

Preşedintele ucrainean a mulţumit partenerilor americani şi europeni pentru că au împărtăşit informaţii despre planurile Rusiei, dar a subliniat că Ucraina are nevoie de arme defensive pentru a intercepta rachetele ruseşti care se apropie.

Într-o scrisoare adresată Congresului şi preşedintelui Trump, datată marţi, preşedintele ucrainean a solicitat Statelor Unite mai multe sisteme de rachete Patriot, invocând ceea ce a descris ca fiind un „atac masiv deosebit de crud” desfăşurat de Rusia duminică, care a lăsat în urmă doi morţi şi 83 de răniţi.

În cadrul acel bombardament, Rusia a lansat 600 de drone şi zeci de rachete de croazieră şi balistice, printre care o rachetă balistică hipersonică cu rază intermediară, care poate avea capacitate nucleară. A fost cel mai semnificativ atac aerian asupra capitalei Kiev de la începutul războiului în 2022.

„Am folosit toate armele noastre, ceea ce avem, ceea ce producem şi, desigur, am folosit rachete antibalistice”, a spus Zelenski despre răspunsul Ucrainei la atacul din data de 25.

„Este cel mai mare deficit pentru noi”, a precizat el.

Rusia a lansat o altă rundă de atacuri în afara Kievului, inclusiv asupra infrastructurii situate de-a lungul frontierei comune dintre România şi Ucraina.

Incidentul din Galați

Una dintre dronele sale a pătruns în spaţiul aerian al României, stat membru al NATO, şi a lovit un bloc de apartamente din ţară, notează CBS în context. O serie de ţări membre NATO au atribuit atacul Rusiei, deşi SUA nu au făcut acest lucru, remarcă postul american de televiziune.

Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker, a postat vineri dimineaţă pe X: „Suntem alături de România, aliatul nostru din NATO, şi condamnăm această incursiune nesăbuită pe teritoriul său. Gândurile noastre sunt alături de răniţii din Galaţi. Vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Purtătorul de cuvânt al NATO, Martin O'Donnell, a declarat pentru CBS News că alianţa este de acord că drona era rusă, iar avioanele NATO au fost mobilizate.

Un oficial militar de rang înalt al NATO a confirmat că „a detectat şi a urmărit drona rusă, dar aceasta a intrat în spaţiul aerian al României cu doar câteva minute înainte de a lovi blocul de locuinţe din Galaţi”.

Într-o conferinţă de presă, vineri, preşedintele rus Vladimir Putin a încercat să dea vina pe Ucraina şi a spus că originea dronei nu poate fi determinată până când nu vor fi examinate resturile acesteia.

O dronă rusă a lovit, de asemenea, o navă de marfă deţinută de Turcia în Marea Neagră, rănind doi membri ai echipajului, a declarat Marina ucraineană.

Atât România, cât şi Turcia sunt membre ale NATO. Alianţa formată din 32 de membri, care include şi SUA, a denunţat „comportamentul imprudent” al Rusiei şi s-a angajat să „apere fiecare centimetru din teritoriul aliat”.

Zelenski: Putin încearcă să intimideze aliații Ucrainei

Zelenski a declarat că el crede că atacurile fac parte dintr-un efort al lui Putin de a exercita presiune asupra vecinilor Ucrainei pentru a nu-i ajuta ţara.

„Rusia foloseşte acest lucru doar pentru a ataca politic, prin arme, pentru a exercita presiune asupra ţărilor NATO şi a observa reacţia”, a spus el.

„Cred că reacţia trebuie să fie mai puternică din partea ţărilor NATO unite şi cred că Putin compară această reacţie şi modul în care s-a schimbat în decursul acestui an, al acestor doi ani sau al acestor trei ani”, a punctat Zelenski.

El a spus că atacurile ar putea fi, de asemenea, o modalitate prin care Putin testează apărarea aeriană a ţărilor NATO.

„El testează ce apărare aeriană au”, a spus el.

„Pot distruge toate rachetele sau dronele? Asta cred eu”, a declarat preşedintele ucrainean.