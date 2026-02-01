Conform prognozei, citată de Agerpres, pe parcursul zilei de duminică, 1 februarie, între orele 10:00 - 20:00, va fi Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger în cea mai mare parte a Moldovei, unde se vor înregistra temperaturi, în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei, cu valori maxime ce se vor încadra în general între -10 şi -5 grade.



Un alt Cod galben, de data aceasta de intensificări ale vântului şi ninsori viscolite, va fi în vigoare în perioada 1 februarie, ora 14:00 - 2 februarie, ora 10:00, în sudul Olteniei, al Munteniei şi Dobrogei, unde temporar va ninge, iar local se va depune un strat de zăpadă de 6 - 10 cm (echivalentul în apă de 10 l/mp).



Astfel, în judeţele Caraş-Severin, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov (inclusiv în Municipiul Bucureşti), Buzău, în vestul judeţelor Brăila, Ialomiţa şi Călăraşi, precum şi în judeţele Constanţa şi Tulcea (în special zona costieră), vor fi intensificări ale vântului cu viteze la rafală în general de 50 - 55 km/h, viscolind temporar ninsoarea.



De asemenea, în intervalul 1 februarie, ora 20:00 - 2 februarie, ora 10:00, un al treilea Cod galben de ger va afecta zone din Moldova, Dobrogea, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei. În aceste areal, temperaturile minime se vor situa între -16 şi -9 grade, mai coborâte în nordul Moldovei, până în jurul a -20 de grade.



Potrivit meteorologilor, de luni dimineaţa până marţi, la ora 10:00, o atenţionare Cod galben de temperaturi deosebit de scăzute şi ger vizează judeţe din Moldova, Dobrogea, Oltenia, Muntenia, estul şi sud-estul Transilvaniei. Temperaturile vor fi deosebit de scăzute (în medie, cu 7 - 9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori maxime ce se vor încadra între -9 şi -3 grade, mai mici în nordul Moldovei, până spre -15 grade, unde gerul va persista şi pe parcursul zilei.



Noaptea va fi ger, astfel că temperaturile minime se vor încadra între -20 şi -8 grade.

