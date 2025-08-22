Meteorologii anunţă vijelii şi posibil grindină în Bucureşti, vineri seara

Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat vineri după-amiaza la Bucureşti, când vor fi perioade cu înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii cu rafale de 50...70 km/h, descărcări electrice şi averse ce vor avea şi caracter torenţial

"Vremea se va menţine caniculară, cu disconfort termic ridicat; temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 35 de grade, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Gradul de instabilitate atmosferică va fi ridicat după-amiaza şi seara când vor fi perioade cu înnorări accentuate, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h), descărcări electrice şi averse ce vor avea şi caracter torenţial (5...10 l/mp, izolat peste 15 l/mp)", se precizează în documentul citat.

Vor fi posibile căderi de grindină iar minima termică va fi de 16...18 grade.

Meteorologii amintesc totodată că, în intervalul 22 august, ora 12:00 - 22 august, ora 21:00, municipiul Bucureşti se va afla, deopotrivă, sub incidenţa unei atenţionări meteorologice Cod galben ce vizează caniculă şi disconfortul termic ridicat şi a unei atenţionări Cod galben ce vizează instabilitate atmosferică.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













