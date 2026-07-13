Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare cod galben de instabilitate atmosferică, care se va manifesta cu averse torenţiale, descărcări electrice, rafale de vânt şi grindină.

Potrivit ANM, codul galben se va manifesta, luni, în intervalul 13.00 – 20.00.

”Luni (13 iulie) vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-estul Transilvaniei, în jumătatea de est a Carpaţilor Meridionali şi local în Carpaţii Orientali şi sud-vestul Dobrogei”, precizează ANM.

Vor fi averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h) şi izolat vijelii şi grindină de mici dimensiuni (1...2 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi local de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

Cum va fi vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică cod galben și pentru municipiul București, valabilă luni, în intervalul orar 13:00 – 20:00.

Meteorologii avertizează că în această perioadă sunt prognozate fenomene de instabilitate atmosferică, cu averse însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări temporare ale vântului.

Potrivit prognozei speciale pentru zona municipiului București, cerul va fi variabil, însă înnorările se vor accentua temporar după-amiaza și seara. În aceste intervale sunt așteptate averse, cu cantități de apă cuprinse în general între 10 și 20 l/mp, iar izolat acestea pot depăși 25 l/mp.

Fenomenele asociate instabilității atmosferice vor include și descărcări electrice, precum și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze ce pot ajunge la 50–70 km/h.

Meteorologii avertizează și asupra posibilității producerii unor fenomene de grindină de mici dimensiuni, cu diametrul estimat între 1 și 2 cm.

Temperatura maximă prognozată pentru Capitală în acest interval se va situa în jurul valorii de 28 de grade Celsius.