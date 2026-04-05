Vântul este activ în unele zone, iar temperaturile cresc în special în sudul României. Maximele pornesc de la 15 grade în depresiuni, și ajung pe la 21...22 de grade în sud și în sud-est.

Vedem cum arată vremea în fiecare regiune și începem cu Dobrogea și cu Bărăganul. Pe-aici avem soare, vreme bună și un vânt mai insistent în nordul Dobrogei. Se face puțin mai cald decât ieri, iar după prânz se ating 21 de grade.

O situație similară avem și mai sus, în Moldova sudică și în nordul Munteniei: atmosferă însorită pe tot parcursul zilei și un vânt ceva mai activ în zona Moldovei. Temperaturile cresc ușor față de ziua trecută, iar astăzi se opresc la 21, poate chiar 22 de grade.

Și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina o să avem vreme frumoasă toată ziua. Izolat, vântul are niște intensificări, iar maximele ajung pe la 18...19 grade. Doar pe la munte e posibil să vină câțiva stropi de ploaie, în a doua parte a zilei.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș urmează o zi însorită și o amiază cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Vântul adie plăcut și doar în zona montană s-ar putea să picure trecător, în a doua parte a zilei.

Și în vestul țării avem soare și vreme bună. Vântul nu pune probleme, însă după orele prânzului se adună câțiva nori de ploaie în regiunile montane. Maximele, în creștere față de ziua trecută, ajung pe la 20 de grade.

În Transilvania avem atmosferă însorită în aproape toată regiunea. După orele prânzului, pe la munte se mai înnorează și e posibil să plouă puțin, dar în rest nu sunt alte fenomene care să ne strice ziua. Și pe-aici se mai încălzește puțin și se vor înregistra...

Vreme bună găsim și în Oltenia: soare, câțiva nori și un vânt domol. Dimineața sunt ceva condiții de ceață, însă amiaza aduce atmosferă plăcută și temperaturi în creștere față de ziua trecută. La Târgu Jiu și la Drobeta Turnu Severin se ating 21...22 de grade.

Cam la fel va fi vremea și în ținuturile sudice: puțină ceață în primele ore, atmosferă însorită mai târziu, un vânt liniștit și valori peste normalul perioadei. În miezul zilei, în Lunca Dunării maximele ajung la 21 de grade.

Vremea în București

În București avem o zi frumoasă și se mai încălzește. Norii apar destul de rar, iar la amiază temperatura urcă până la 22 de grade. La noapte se înseninează, iar luni, în zori, vor fi în jur de 8 grade.

Vremea la munte

La munte avem soare și vreme bună în majoritatea masivelor. După orele prânzului, pe spații mici se înnorează și o să plouă puțin. Vântul se întețește în zonele înalte, iar temperaturile din stațiuni continuă să crească.