Potrivit Ministerului de Interne și Administrației, în primul trimestru al anului 2026 au fost înregistrate doar 158 de tentative de trecere ilegală a frontierei, comparativ cu 3.306 în aceeași perioadă din 2022. Aceasta reprezintă o scădere de aproape 96%, scrie euronews.com.

Comunicatul a subliniat, de asemenea, importanța reglementărilor legale introduse, inclusiv suspendarea temporară a dreptului la azil. Potrivit autorităților, acest mecanism fusese anterior abuzat de persoane care încercau să intre ilegal în Polonia.

Frontiera cu Belarus rămâne strict supravegheată

Guvernul a insistat că, în ciuda reducerii clare a presiunii migratorii, nu intenționează să renunțe la măsurile de consolidare a securității. Investițiile în infrastructura de frontieră de-a lungul graniței cu Belarus continuă, iar controalele temporare la frontierele cu Germania și Lituania sunt menținute.

„Migrația este sub control, dar nu ne pierdem vigilența”, a declarat Ministerul de Interne, adăugând că asigurarea securității cetățenilor rămâne una dintre prioritățile statului.

Frontiera cu Belarus este dotată din 2022 cu o barieră fizică sub forma unui gard de 5,5 metri înălțime, prevăzut cu sârmă ghimpată. De asemenea, este monitorizată prin camere și alte dispozitive electronice.

În ciuda acestui fapt, în ultimii ani au fost raportate în repetate rânduri tentative violente ale unor grupuri de migranți de a trece granița, iar la 6 iunie 2024 un soldat polonez a fost înjunghiat mortal în timpul unor confruntări la frontieră.

Ofițerii Gărzii de Frontieră au raportat, de asemenea, în mai multe rânduri descoperirea unor tuneluri sub frontieră, prin care migranții au încercat să intre în Polonia și în Uniunea Europeană.