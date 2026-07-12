„Agenţia Meteorologică Coreeană (KMA) a emis astăzi la ora 10:00 (01:00 GMT) o alertă extremă de caniculă în două oraşe din sudul provinciei Gyeongsang de Nord: Gyeongsan şi Pohang”, a declarat directoarea agenţiei, Lee Mi-seon, în cadrul unei conferinţe de presă, scrie News.ro.

Pe durata valabilităţii alertei, se recomandă cu tărie să se întrerupă „toate activităţile în aer liber, inclusiv munca şi sportul, pe cât posibil”, a avertizat ea.

Canicula impune restricții

„Chiar şi persoanele sănătoase sunt expuse unui risc”, mai spune.

În cadrul noului sistem, se declanşează o alertă maximă atunci când o regiune înregistrează temperaturi maxime resimţite de cel puţin 35 °C timp de două zile consecutive, iar prognozele anunţă peste 39 °C pentru cel puţin o zi.

„Este prima dată când se emite această alertă” de la instituirea sa, a explicat Lee. Potrivit acesteia, zonele afectate au înregistrat vineri şi sâmbătă temperaturi resimţite de peste 35 °C, iar duminică se aşteaptă ca acestea să atingă cel puţin 38 °C.

Valurile de căldură se intensifică

Alerta maximă „arată condiţii în care chiar şi persoanele sănătoase sunt expuse unui risc considerabil de probleme grave de sănătate, inclusiv boli legate de căldură şi decese”, a avertizat ea.

Potrivit KMA, numărul mediu anual de zile cu valuri de căldură în ţară a crescut de la opt în anii 1970 la 19 în ultimii cinci ani. O zi de „val de căldură” este înregistrată atunci când temperatura maximă este de cel puţin 33 °C.

Peste tot în lume, valurile de căldură devin tot mai intense şi mai frecvente din cauza schimbărilor climatice, provocate în principal de arderea cărbunelui, a petrolului şi a gazului. Se preconizează că astfel de fenomene se vor înmulţi, cu grave consecinţe umane şi economice, precum şi cu necesitatea adaptării infrastructurilor.

Europa rămâne sub alertă

În Statele Unite, aproximativ 44 de milioane de persoane se confruntă cu un val de căldură, temperaturile maxime preconizate fiind cuprinse între 38 °C şi 43 °C în mai multe state. Ţara a mai înregistrat caniculă la începutul lunii.

La rândul său, Europa de Vest este lovită de un al treilea val de căldură, după ce a înregistrat cea mai caldă lună iunie din istorie. Căldura extremă din regiune a provocat cel puţin 1 300 de decese începând cu 21 iunie, potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

În Franţa, 24 de milioane de persoane se află în prezent în stare de alertă maximă din cauza caniculei, potrivit unui calcul al AFP realizat pe baza datelor anuale ale Institutului Naţional de Statistică şi Studii Economice (INSEE). Este al treilea val de caniculă din ţară în decurs de două luni, cu temperaturi cuprinse între 37 °C şi 40 °C înregistrate sâmbătă.