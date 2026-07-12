Dronele au schimbat regulile războiului. Rolul României în noua strategie a NATO

Astfel, a fost creat Programul Drone Edge, o iniţiativă NATO care urmăreşte dezvoltarea şi achiziţia de capabilităţi moderne pentru detectarea şi combaterea dronelor. "Dronele au schimbat modul în care se poartă războiul. NATO îşi adaptează capabilităţile la această nouă realitate", a transmis, duminică dimineaţă, Ministerul Apărării, într-un mesaj pe Facebook, potrivit News.ro.

Instituţia precizează că Drone Edge este răspunsul NATO la una dintre cele mai mari provocări ale războiului modern.

"Drone Edge este o iniţiativă NATO care urmăreşte dezvoltarea şi achiziţia de capabilităţi moderne pentru detectarea şi combaterea dronelor. În acelaşi timp, programul pune accent pe pregătirea unui număr mai mare de operatori şi pe cooperarea dintre statele aliate", arată Ministerul Apărării.

Potrivit sursei citate, programul a fost creat pentru că, în ultimii ani, dronele au schimbat modul în care se desfăşoară conflictele.

"De la misiuni de recunoaştere până la atacuri asupra infrastructurii critice, acestea au devenit o provocare majoră pentru toate armatele. Drone Edge este răspunsul în NATO la această nouă realitate", se mai arată în mesajul Ministerului Apărării.

Programul NATO aduce noi investiţii de peste 40 de miliarde de dolari în următorii cinci ani pentru capabilităţi antidronă, o platformă comună prin care Aliaţii pot achiziţiona mai rapid sisteme deja testate şi creşterea numărului de operatori de drone.

Potrivit Ministerului Apărării, este important pentru că un sistem antidronă nu înseamnă doar interceptarea unei drone.

"Mai întâi aceasta trebuie detectată, identificată şi urmărită, abia apoi poate fi luată decizia potrivită. Cu cât aceste etape sunt mai rapide, cu atât creşte capabilitatea de reacţie", arată ministerul.

Oficialii Ministerului Apărării consideră că trebuie reţinut faptul că dronele vor avea un rol tot mai important în conflictele viitorului, iar prin participarea la Drone Edge România contribuie alături de Aliaţii săi la dezvoltarea unor capabilităţi moderne care întăresc apărarea colectivă a NATO.

În marja Summitului NATO de la Ankara, delegaţia MApN, condusă de ministrul interimar al Apărării Naţionale, Radu Miruţă, a participat, marţi, 7 iulie, la Forumul Industriei de Apărare din cadrul Summitului NATO (NATO Summit Defence Industry Forum - NSDIF), context în care au avut loc o serie de evenimente şi ceremonii de semnare a unor memorandumuri de înţelegere privind proiecte şi programe de cooperare multinaţională.

Radu Miruţă a semnat memorandumul actualizat pentru proiectul de mare vizibilitate NATO Flight Training Europe / NFTE (Iniţiativa pregătirii piloţilor militari în Europa), ca urmare a aderării la program a Franţei, Finlandei şi Suediei.

Programul prevede antrenarea de piloţi pentru avioane de vânătoare, elicoptere, dar şi pentru drone, în contextul iniţiativei NATO Drone Edge, lansată la NSDIF.

Potrivit Ministerului Apărării, NATO Drone Edge presupune alocarea de fonduri pentru achiziţia de sisteme contra-drone, în următorii 5 ani, în valoare de peste 40 miliarde de dolari.

"Totodată, va fi lansată şi o platformă de tip marketplace, prin intermediul căreia aliaţii vor avea posibilitatea să acceseze contracte deja semnate de agenţii NATO sau de alţi aliaţi pentru achiziţia de sisteme C-UAS. De asemenea, un alt obiectiv al programului îl reprezintă creşterea de 5 ori a numărului de piloţi de drone, până la finalul anului 2027", explică MApN.