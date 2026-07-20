Cod portocaliu și Cod galben de furtuni în mai multe zone din România. Unde sunt prognozate ploi torențiale și vijelii. HARTĂ

Vremea
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Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni dimineață, mai multe avertizări nowcasting Cod portocaliu și Cod galben de instabilitate atmosferică și averse torențiale, valabile în mai multe zone din țară.

autor
Mihaela Ivăncică

Astfel, potrivit meteorologilor, luni (20 iulie), în sudul Olteniei, sudul, centrul și estul Munteniei și în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 34...35 de grade, iar noaptea va fi tropicală, cu minime în general de 19...20 de grade.

În intervalul 20 iulie, ora 10 – 20 iulie, ora 22, în Muntenia, Dobrogea, Moldova, estul și sud-estul Transilvaniei, precum și în cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Orientali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h) și grindină de mici și medii dimensiuni (1...3 cm).

În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Cod portocaliu de furtuni puternice în Moldova și Muntenia

În intervalul 20 iulie, ora 12 – 20 iulie, ora 22, în cea mai mare parte a Moldovei, în nordul și centrul Munteniei, nordul Dobrogei și local în Carpații Meridionali și Orientali vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale importante cantitativ, vijelii puternice cu rafale de 70...90 km/h, grindină de medii și posibil mari dimensiuni (2...5 cm) și frecvente descărcări electrice.

În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 25...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...70 l/mp.

De asemenea, în noaptea de luni spre marți (20/21 iulie), în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și local în Carpații Meridionali, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice și intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h).

În intervale scurte de timp (1...3 ore), cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp.

Marți continuă instabilitatea atmosferică

Marți (21 iulie), în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și de Curbură, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale însemnate cantitativ, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii (viteze la rafală de 50...70 km/h și izolat de peste 80 km/h).

Pe arii restrânse va fi grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1...3 cm). În intervale scurte de timp (1...3 ore) și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp.

Cum va fi vremea în București

Vremea se va schimba la nivelul Municipiului Bucureşti, iar în decurs de două zile se va trece de la un regim termic canicular la perioade de instabilitate atmosferică, manifestate prin averse cu caracter torenţial, vijelii şi căderi de grindină, a anunţat Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM), în prognoza publicată luni.

Conform estimărilor, în intervalul 20 iulie, ora 10:00 - 21 iulie, ora 10:00, în Capitală, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic se va menţine ridicat, cu indicele temperatură-umezeală ce va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Cerul va fi variabil, cu unele înnorări şi ploi de scurtă durată la începutul intervalului, dar spre seară şi noaptea gradul de instabilitate atmosferică va fi accentuat şi se va manifesta prin înnorări, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 70 - 90 km/h), averse torenţiale importante cantitativ (15 - 30 l/mp şi izolat peste 40 l/mp), descărcări electrice şi grindină de mici dimensiuni (1 - 2 cm). Temperatura maximă va fi de 33 - 34 de grade, iar cea minimă de 17 - 19 grade.

Marţi, vremea va fi în general instabilă şi se va răcori. Vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse ce vor avea şi caracter torenţial (în general, cantităţi de apă de 10 - 20 l/mp), descărcări electrice şi intensificări ale vântului (rafale de 50 - 70 km/h). Temperatura maximă se va încadra între 29 şi 30 de grade.

Pentru zona Municipiului Bucureşti va fi valabilă, până marţi dimineaţa, o atenţionare Cod galben de caniculă, disconfort termic ridicat şi noapte tropicală. De asemenea, până luni noaptea la ora 22:00 este alertă Cod portocaliu de averse, vijelii puternice şi grindină de medii şi posibil mari dimensiuni.

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Sursa: ANM

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