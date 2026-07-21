"Am înregistrat 1.396 de civili ucişi şi 7.978 răniţi" în Ucraina, ceea ce "reprezintă o creştere cu 37% în raport cu aceeaşi perioadă a anului trecut şi aproape dublu faţă de nivelul înregistrat în 2024", a declarat presei la Geneva, într-o teleconferinţă din Kiev, Danielle Bell, reprezentanta Misiunii ONU pentru supravegherea drepturilor omului în Ucraina.

Atacurile cu drone provoacă tot mai multe victime

La peste patru ani de la începutul ofensivei ruse pe scară largă în Ucraina, loviturile de ambele părţi ale frontului au crescut în intensitate şi fac un număr tot mai mare de victime civile.

În Rusia "în cursul primelor şase luni ale acestui an, am înregistrat 250 de civili ucişi şi 1.596 de răniţi, pe baza informaţiilor provenind din surse deschise ale Federaţiei Ruse pe care noi le considerăm credibile. Aceasta reprezintă o creştere de 121%" faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, a adăugat Danielle Bell.

De asemenea, pierderile civile de ambele părţi "din cauza atacurilor desfăşurate cu drone cu rază scurtă de acţiune au crescut cu 65%", a adăugat ea.

"Persoanele civile şi infrastructurile civile sunt strict protejate de dreptul internaţional umanitar, iar orice atac deliberat îndreptat împotriva lor constituie o crimă de război", a avertizat purtătorul de cuvânt al Înaltului Comisariat, Thameen Al-Kheetan, citat de AFP.