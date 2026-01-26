Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și lapoviță în mai multe județe. Zonele unde va fi viscol puternic | HARTĂ

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 26 ianuarie, ora 10:00 - 27 ianuarie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de vreme rea în zona deluroasă şi montană a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. Astfel, vor fi precipitaţii sub formă de ploaie şi lapoviţă importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. De asemenea, se vor acumula cantităţi de apă de 60 - 80 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 30 - 40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, luni şi la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând reducerea vizibilităţii sub 50 de metri.



În acelaşi interval de timp, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei şi a Munteniei (judeţele: Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin), şi mixte în zona montană a judeţelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Vrancea, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Totodată, se vor acumula 30 - 40 l/mp şi izolat peste 50 l/mp.



ANM precizează că, temporar, se vor înregistra precipitaţii în general slabe cantitativ şi în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40 - 45 km/h.



