Cod portocaliu și galben de ploi torențiale și lapoviță în mai multe județe. Zonele unde va fi viscol puternic | HARTĂ

Meteorologii au emis luni o atenţionare Cod portocaliu de precipitaţii importante cantitativ, strat de zăpadă şi viscol la altitudini înalte, valabilă până marţi seara în şase judeţe, precum şi un Cod galben de ploi şi lapoviţă ce vizează 14 judeţe.


Sabrina Saghin

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 26 ianuarie, ora 10:00 - 27 ianuarie, ora 20:00, va fi Cod portocaliu de vreme rea în zona deluroasă şi montană a judeţelor Mehedinţi, Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova. Astfel, vor fi precipitaţii sub formă de ploaie şi lapoviţă importante cantitativ, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. De asemenea, se vor acumula cantităţi de apă de 60 - 80 l/mp.

La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 30 - 40 cm, iar vântul va prezenta intensificări, luni şi la noapte, cu rafale de peste 100 km/h, viscolind ninsoarea şi determinând reducerea vizibilităţii sub 50 de metri.

În acelaşi interval de timp, va fi în vigoare o atenţionare Cod galben de precipitaţii însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în jumătatea nordică a Olteniei şi a Munteniei (judeţele: Buzău, Prahova, Dâmboviţa, Argeş, Vâlcea, Gorj, Mehedinţi şi Caraş-Severin), şi mixte în zona montană a judeţelor Hunedoara, Alba, Sibiu, Braşov, Covasna şi Vrancea, ce vor favoriza topirea stratului de zăpadă. Totodată, se vor acumula 30 - 40 l/mp şi izolat peste 50 l/mp.

ANM precizează că, temporar, se vor înregistra precipitaţii în general slabe cantitativ şi în restul teritoriului, sub formă de ploaie, iar în zona montană mixte. Pe arii restrânse vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 40 - 45 km/h.

Prognoza pentru București

În municipiul București, fenomenele extreme nu sunt așteptate, astfel că orașul nu se va afla sub avertizare meteorologică generală.

Pe 26 ianuarie, 10:00 și 27 ianuarie, 10:00, temperaturile vor fi mult peste normalul perioadei, cu maxime de 8–10°C și minime de 3–4°C. Cerul va fi noros, cu ploi moderate (10–20 l/mp), iar vântul va sufla moderat, cu viteze de 35–40 km/h.

În data de 27 ianuarie, în intervalul orar 10:00 – 20:00 temperaturile vor scădea ușor, dar vor rămâne peste medie. Cerul va avea înnorări și temporar ploi slabe, iar vântul va sufla slab și moderat, cu maxime în jur de 6°C.

Sursa: ANM

