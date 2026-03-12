Decizia a fost luată în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și a primit votul Parlamentului. Șeful statului dă asigurări că niciun avion de luptă nu va ajunge pe teritoriul nostru. Bazele militare de la Mihail Kogălniceanu și Câmpia Turzii vor fi folosite de americani în următoarele trei luni. Pentru început, acolo vor sosi aeronave cisternă folosite la realimentarea în aer.

După o ședință care a durat în jur de trei ore, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a aprobat ca țara noastră să găzduiască temporar capabilități militare americane menite să sprijine operațiunile din Orient.

Este vorba despre avioane-cisternă - folosite pentru realimentarea aeronavelor în aer, de echipamente de monitorizare, intră aici dronele de supraveghere -, dar și de echipamente de comunicații prin satelit - folosite în corelare cu scutul antirachetă de la Deveselu.

Americanii vor aduce la noi în țară și sisteme suplimentare de protecție, pentru apărarea capabilităților, nu și aparate de luptă potrivit președintelui Nicușor Dan.

Nicușor Dan, președintele României: „Subliniez faptul că aceste echipamente sunt defensive și subliniez faptul că ele nu sunt înzestrate cu armament propriu-zis. În termeni tehnici, astea se spune că ele sunt echipamente non-cinetice. Subliniez că e vorba de niște echipamente care sporesc securitatea României. Deci, îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare, țara lor este o țară sigură, ba chiar mai sigură”.

Corespondent Știrile ProTV: „Potrivit unor surse, în țara noastră vor ajunge și în jur de 4-500 de militari americani, în plus față de cei prezenți deja la noi. Echipamentele și trupele vor fi dislocate temporar în două baze militare: Câmpia Turzii și Mihail Kogălniceanu. Aprobarea dată de țara noastră este pentru 90 de zile. Dacă vor dori să mențină capabilitățile în România pentru mai mult timp, oficialii americani ar trebui să vină cu o nouă solicitare”.

Decizia din CSAT, pe masa Parlamentului

Aprobarea din CSAT s-a dat în baza acordului de parteneriat dintre cele două țări. Și alte state NATO colaborează în același fel a precizat președintele. Deși inițial au ezitat, inclusiv britanicii le-au permis americanilor să le folosească bazele militare pentru acțiunile din Orient.

La noi, solicitarea Statelor Unite a avut nevoie și de votul parlamentarilor. S-au împotrivit virulent cei din grupul PACE - Întâi România, care au mers în fața plenului cu pancarte și au suflat în vuvuzele și fluiere. Și liderul AUR, George Simion, a fost împotriva deciziei, deși până acum a vorbit des despre vizitele sale în SUA și de relațiile pe care le are acolo la cel mai înalt nivel.

George Simion, președintele AUR: „Nu putem vota și nu ne dăm garanțiile pentru scrisorile lui Nicușor Dan”.

Reacții internaționale după decizia Parlamentului

Decizia autorităților române a făcut deja înconjurul lumii. Știrea a fost difuzată de Bloomberg și Reuters dar și de publicații din Orient și din Estul Europei - inclusiv de TASS, agenția rusească de știri.

În România sunt acum în jur de o mie de militari americani - majoritatea la Mihail Kogălniceanu, Câmpia Turzii și Deveselu. Numărul lor a fost redus anul trecut de administrația americană.

Pentru început, în țara noastră ar trebui să ajungă avioanele de realimentare. Principalul avion-cisternă utilizat de armata SUA este Boeing KC-135 Stratotanker, intrat în serviciu acum 70 de ani. Are o anvergură a aripilor de 40 de metri și o lungime tot de 40 de metri și poate transporta 91 de tone de combustibil. Americanii au acum în jur de 400 de astfel de aeronave.

Varianta mai nouă, Boeing-ul KC-46 Pegasus a început să zboare acum 7 ani și poate transporta 96 de tone de combustibil. Aceste aeronave-cisternă îi ajută pe americani să realimenteze în aer bombardierele, avioanele de vânătoare și de transport - prelungind astfel durata misiunilor.