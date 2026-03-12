Cât plătește Europa pentru criza energetică cauzată de războiul din Iran. Șefa CE: „Acesta este prețul dependenței noastre”

În schimb, Donald Trump susține că trecerea este sigură. Între timp, Teheranul continuă să amenințe că Occidentul va ajunge să plătească 200 de dolari pe barilul de petrol. Pentru a calma tensiunea de pe piață, cele 32 de state membre ale Agenției Internaționale pentru Energie au convenit să scoată 400 de milioane de barili din rezervele de urgență.
Strâmtoarea Ormuz, o rută cheie la nivel mondial pentru transportul petrolului, s-a transformat într-un front de luptă. Trei nave de marfă au fost lovite. Iar Teheranul a amenințat că va ataca orice vas care încearcă să traverseze zona. În același timp, forțele americane susțin că au distrus zeci de nave iraniene care urma să mineze strâmtoarea.
Însă, în timp ce Washingtonul avertizează civilii să evite orice port de-a lungul strâmtorii, Trump încurajează companiile să folosească trecerea.
Reporter: „Ați vorbit cu directorii executivi ai diferitelor companii petroliere să îi încurajați să folosească Strâmtoarea Ormuz?”
Donald Trump: „Cred că ar trebui să o folosească. Am distrus aproape toate navele lor (n.r. ale iranienilor) de minat într-o singură noapte. Am ajuns la barca numărul 60. Nu mi-am dat seama că aveau o flotă atât de mare. Aș spune că era mare și ineficientă, dar fiecare dintre navele lor, aproape toată marina lor, a dispărut. E pe fundul mării”.
Traficul din strâmtoarea Ormuz, blocat de război și asigurările tot mai mari
De la izbucnirea razboiului, sute de nave, în special petroliere, sunt ancorate în Golful Persic si stau în așteptare. Nu doar din cauza temerilor că pot fi distruse, ci și a costurilor ridicate pentru polițele de asigurare.
Tom Chesire, Sky News: „Analiștii de date de la Sky News au descoperit că unele vase își asumă riscurile și trec prin strâmtoare. Specialiștii care urmăresc traseul vaselor spun că majoritatea celor care încă travesează Strâmtoarea Ormuz sunt nave supuse sancțiunilor care transportă petrol din Rusia, Venezuela și, în mod cert, petrol iranian. Au trecut prin strâmtoare și vase din Emiratele Arabe Unite, Germania și Grecia. În timpul traversării își opresc transponderele pentru a nu fi sesizate de iranieni”.
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene: „De la începutul conflictului, prețul gazelor a crescut cu 50% și prețul petrolului a crescut cu 27%. Dacă transformăm acest lucru în euro, primele 10 zile de război i-au costat deja pe contribuabilii europeni trei miliarde de euro în importuri suplimentare de combustibili fosili. Acesta este prețul dependenței noastre”.
Katherina Reiche, ministrul Economiei din Germania: „Agenția Internațională pentru Energie a cerut statelor membre marți seara să scoată din rezervele strategice 400 de milioane de barili de petrol, ceea ce înseamnă 54 de milioane de tone. Ne vom conforma acestei solicitări și vom contribui întrucât Germania ste atașată de principiul solidarității”.
Și țările din G7 - cele mai puternice economii ale lumii - au anunțat că vor sprijini eliberarea colectivă a petrolului din rezervele de urgență pentru a combate creșterea prețurilor la carburanți.
Însă, președintele Franței avertizează că acest blocaj al Strâmtorii Ormuz nu ar trebui lăsat să aducă avantaje Rusiei.
Emmanuel Macron: „Am convenit în cadrul acestei reuniuni G7 că această situație nu justifică în niciun fel ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei și că aceasta ar trebui să continue. Evident, această situație nu ar trebui să diminueze atenția noastră asupra Ucrainei, sprijinul nostru pentru Ucraina și claritatea pe care o avem în ceea ce privește sancțiunile împotriva Rusiei”.
Donald Trump se arată foarte optimist cu privire la situația din piață.
Donald Trump: „Piața rezistă bine. M-am gândit că vom fi puțin afectați, probabil am fost chiar mai puțin afectați decât credeam. Vom reveni pe drumul cel bun în scurt timp. Prețurile scad substanțial. Prețul petrolul va scădea. Totul ține de război. Dar aproape că putem prezice (ce se va întâmpla cu prețul). Aș spune că a crescut puțin, dar nu mai mult decât mă așteptam. Va scădea mai mult decât vă puteți imagina.”
