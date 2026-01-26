Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, se vor semnala intensificări ale vântului cu viteze la rafală de 90 - 120 km/h în zona de munte a judeţelor Maramureş şi Bistriţa-Năsăud, la altitudini de peste 1.800 de metri, iar până la ora 10:00, în zonele similare din judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, unde vântul puternic va viscoli sau spulbera zăpada.



Până la ora 9:00, în mai multe localităţi din judeţele Dolj şi Mehedinţi va fi ceaţă şi vizibilitate redusă, local sub 200 de metri şi izolat sub 50 de metri, fenomen ce va favoriza, în funcţie de condiţiile locale, formarea gheţuşului.

În zona joasă a judeţelor Bacău, Neamţ şi Vrancea şi în localităţi din Galaţi şi Vaslui ceaţa va fi însoţită de burniţă, ceea ce va determina formarea poleiului, gheţuşului sau a chiciurei.



În judeţul Ialomiţa şi în localităţi din zona continentală a judeţului Tulcea şi din Delta Dunării va fi, până la ora 8:30, ceaţă şi vizibilitate redusă, sub 200 metri şi izolat sub 50 de metri, iar în funcţie de condiţiile locale se poate forma gheţuş.



Avertizările de fenomene periculoase imediate (nowcasting) se emit pentru o perioadă de maximum şase ore, precizează ANM.

De asemenea, de luni, 26 ianuarie, până marți la ora 10 este în vigoare și un cod galben de precipitații însemnate cantitativ sub formă de ploaie în sudul Banatului, în nordul Olteniei și al Munteniei și mixte în zona Carpaților Meridionali, Occidentali și de Curbură, favorizând topirea stratului de zăpadă. Se vor acumula 20...35 l/mp și local peste 40 l/mp.

La altitudini în general de peste 1700 m va ninge și se va depune strat de zăpadă de 20...30 cm, iar vântul va avea intensificări cu viteze de 70...90 km/h, temporar viscolind ninsoarea și determinând scăderea vizibilității sub 100 m.

