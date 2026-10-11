Vinicius Junior este vizibil foarte frustrat după ce a primit cartonaș roșu sâmbătă seară, în timpul victoriei echipei sale cu 1-0 împotriva lui Villarreal în La Liga. Extrema lui Real Madrid a crezut inițial că a marcat, înainte ca golul său să fie anulat și să fie eliminat pentru că l-a tras de păr pe Nathan Saliba. Brazilianul a reacționat pe contul său de Instagram, potrivit News.ro.

Vinicius și-a cerut scuze, apoi s-a plâns de eliminare

„Bucuria continuă… Prezint scuze echipei mele și fanilor”, a postat inițial, alături de o fotografie cu el, înainte de a-și schimba tonul și de a se plânge după aproximativ douăzeci de minute.

Brazilianul în vârstă de 26 de ani a distribuit o postare de pe conturile unuia dintre fanii săi, un montaj care prezenta o serie de acțiuni în care adversarii s-au apărat brutal împotriva lui.

Vinicius riscă o suspendare de mai multe meciuri

„Cel care primește mereu cartonașe galbene și roșii este Vinicius, ce rușine”, se arată în postare, însoțită de emoji-uri de râs și plâns.

Brazilianul riscă o suspendare de mai multe meciuri pentru că l-a tras de păr pe Saliba, în timp ce trece printr-un început de sezon foarte dificil cu Real Madrid.