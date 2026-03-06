„Am crezut că este o memă”, comentează un utilizator, care a primit sute de like-uri.

Un altul spune că a crezut că este vorba despre un videoclip făcut cu inteligenţă artificială. „Toată lumea a crezut asta! Sunt în Australia, este HILAR!”, îi răspunde un alt utilizator.

„Nu fi un hater. Dumnezeu este Dumnezeul păcii şi iubirii, nu-i plac cei care îşi bat joc”, comentează un altul.

„Asta nu e satiră, ci ceea ce se întâmplă când oameni minunaţi se adună şi mulţumesc şi cer îndrumare şi grijă de la Dumnezeu”, arată un alt utilizator.

Moment de rugăciune colectivă în Biroul Oval

Imaginile surprind un moment de rugăciune colectivă în Biroul Oval, în care lideri religioşi evanghelici şi colaboratori ai lui Donald Trump îşi pun mâinile asupra acestuia, în timp ce preşedintele stă la birou, într-o practică religioasă frecventă în mediile creştine conservatoare şi penticostale din Statele Unite, cunoscută drept „punerea mâinilor”.

Lângă preşedinte poate fi văzută Paula White-Cain, care este consilier spiritual al lui Trump şi una dintre cele mai apropiate figuri religioase. Ea a organizat adesea astfel de rugăciuni la Casa Albă.

Sprijinul liderilor religioşi pentru Trump

Astfel de imagini sunt frecvent folosite pentru a sublinia sprijinul liderilor religioşi pentru un politician sau pentru anumite iniţiative politice.

De data aceasta, rugăciunea pare să fie ocazionată de operaţiunea pe care SUA o desfăşoară în Iran, fiind invocat sprijinul lui Dumnezeu pentru trupe şi, evident, pentru Donald Trump: „Mă rog pentru harul şi protecţia Ta asupra trupelor noastre şi asupra tuturor bărbaţilor şi femeilor care servesc în forţele noastre armate. Şi, Doamne, ne rugăm să continui să-i dai preşedintelui nostru puterea de care are nevoie pentru a conduce marea noastră naţiune, pe măsură ce ne întoarcem la o naţiune sub Dumnezeu, indivizibilă, cu libertate şi dreptate pentru toţi. Te rugăm să îl binecuvântezi din ceruri, în numele lui Isus”, spun participanţii la rugăciune.

Relaţia dintre Trump şi comunitatea evanghelică

Donald Trump a avut o relaţie strânsă cu comunităţile creştine evanghelice, care au reprezentat una dintre cele mai importante baze electorale ale sale. Lideri evanghelici influenţi au participat frecvent la evenimente la Casa Albă în timpul mandatelor sale şi au organizat momente de rugăciune sau binecuvântare pentru preşedinte.

Relaţia strânsă dintre Trump şi liderii evanghelici a jucat un rol important în mobilizarea electoratului religios conservator în alegerile din 2016, 2020 şi 2024.

Sprijin limitat pentru operaţiunea din Iran

Operaţiunea americană din Iran, Epic Fury, care a intrat în a şaptea zi, nu se bucură de prea mare sprijin în rândul americanilor, potrivit sondajelor de opinie. Potrivit unui sondaj Reuters/Ipsos, 27% dintre respondenţi susţin acţiunea militară împotriva Iranului, în timp ce 43% se opun, iar 29% spun că nu au o opinie formată.

De asemenea, un sondaj Washington Post consemnează că 52% dintre americani se opun loviturilor aeriene împotriva Iranului şi doar 39% le susţin, în timp ce 9% nu au o opinie clară.