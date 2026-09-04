Conform prognozei de specialitate, sâmbătă, între orele 10:00 - 21:00, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, în cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crişanei şi al Transilvaniei, vor fi temperaturi deosebit de ridicate şi local caniculă.

Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) se va situa în jurul pragului critic de 80 de unităţi. Temperaturile maxime se vor situa între 30 şi 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat şi Oltenia.

Pentru zona Municipiului Bucureşti, meteorologii estimează, în acelaşi interval analizat, o vreme caniculară, cu maxime de 34 - 35 de grade şi disconfort termic ridicat după-amiaza. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat.