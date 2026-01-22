Potrivit meteorologilor, până la ora 11:00, se vor semnala precipitaţii mixte care depun local polei, în judeţele Giurgiu, Ilfov, Teleorman şi în Bucureşti.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o nouă atenţionare Cod galben de ger, valabilă până joi dimineaţa în 13 judeţe, precum şi o informare vreme deosebit de rece, precipitaţii şi polei, ce vizează toată ţara, până vineri.



Conform prognozei de specialitate, în intervalul 21 ianuarie, ora 20:00 - 22 ianuarie, ora 10:00, va fi valabil Codul galben în Maramureş şi în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum şi în nordul Crişanei şi al Moldovei. Temperaturile minime se vor încadra în general între -19 şi -9 grade, cu cele mai scăzute valori în estul Transilvaniei.



Judeţele vizate de această atenţionare sunt: Satu Mare, Maramureş, Sălaj, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Alba, Mureş, Sibiu, Braşov, Harghita, Covasna, Suceava şi Botoşani.



Totodată, o informare de vreme deosebit de rece, ger noaptea şi dimineaţa, precipitaţii mixte şi polei, dar şi intensificări ale vântului, va fi în vigoare în perioada 21 ianuarie, ora 10:00 - 23 ianuarie, ora 10:00, la nivelul întregii ţări.



Astfel, pe parcursul zilei de miercuri (21 ianuarie), vor mai fi temperaturi deosebit de scăzute local în nordul, centrul şi sud-estul ţării, iar în nordul Moldovei şi în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra valori în jurul a -10 grade.



În noaptea de miercuri spre joi (21/22 ianuarie) va fi ger în nordul şi în centrul ţării, unde valorile termice se vor situa în general între -19 şi -10 grade, iar în regiunile sudice, îndeosebi din a doua parte a nopţii de miercuri spre joi şi în dimineaţa zilei de joi, local şi temporar vor fi precipitaţii mixte şi pe arii restrânse se va depune polei.



Joi, vor fi precipitaţii mixte în regiunile estice, sud-estice şi pe arii restrânse în centrul ţării, unde se va depune polei. Temporar, vor fi intensificări ale vântului, miercuri (21 ianuarie), în sudul Banatului şi al Moldovei, cu viteze la rafală în general de 40 - 50 km/h.

