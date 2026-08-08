Legea prin care mamele vor avea dreptul să fie însoțite în sala de naștere. Ce spun specialiștii despre această practică

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gravida nastere
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Femeile însărcinate ar putea avea dreptul să fie însoțite în timpul travaliului și al nașterii de o persoană aleasă de ele, dacă proiectul de lege adoptat de Senat va primi și votul Camerei Deputaților, for decizional. 

autor
Georgiana Ioniță

Inițiativa introduce acest drept în Legea drepturilor pacientului și obligă unitățile sanitare să asigure condițiile necesare pentru respectarea lui, inclusiv protejarea intimității pacientelor.

Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, măsura va alinia România recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și practicilor promovate de cele mai importante organizații medicale internaționale, care consideră că prezența unei persoane de sprijin face parte din îngrijirea maternă respectuoasă și poate contribui la o experiență mai bună a nașterii.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul adoptat de Senat modifică Legea drepturilor pacientului și introduce dreptul gravidei de a fi însoțită de o persoană aleasă de ea pe durata travaliului, a nașterii și a transferurilor efectuate în cadrul maternității.

Proiectul stabilește și că unitățile sanitare trebuie să asigure separarea vizuală și auditivă a spațiilor în care se desfășoară travaliul, pentru protejarea intimității pacientelor. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza configurației existente, spitalele vor trebui să adopte alte măsuri organizatorice care să asigure același nivel de protecție. De asemenea, orice restrângere a dreptului la un însoțitor va trebui consemnată în documentele medicale și justificată.

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Persoana care însoțește gravida va trebui, la rândul ei, să respecte regulile de igienă și normele epidemiologice ale unității sanitare.

Gravidele vor trebui informate despre acest drept

Proiectul prevede că maternitățile vor trebui să includă dreptul la un însoțitor în regulamentul intern și să informeze pacientele, încă de la internare, cu privire la drepturile pe care le au în timpul travaliului și al nașterii.

În plus, orice limitare a acestui drept va trebui consemnată în foaia de observație și justificată medical.

Ce înseamnă nașterea cu un însoțitor

Însoțitorul nu participă la actul medical și nu ia locul medicului sau al moașei. Rolul său este de a oferi sprijin emoțional, practic și informațional femeii aflate în travaliu.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, o persoană de încredere poate contribui la reducerea anxietății, poate încuraja gravida pe parcursul travaliului, o poate ajuta să comunice mai ușor cu echipa medicală și îi poate oferi sentimentul că deține controlul asupra propriei experiențe de naștere.

Potrivit analizei Cochrane privind sprijinul continuu în timpul nașterii, acesta poate include gesturi simple precum ținutul de mână, masajul, încurajarea schimbării poziției în timpul travaliului, susținerea emoțională sau ajutorul oferit femeii pentru a-și exprima preferințele în fața echipei medicale.

Cine poate însoți o femeie în timpul travaliului și al nașterii

Organizația Mondială a Sănătății și Confederația Internațională a Moașelor arată că alegerea aparține femeii.

Persoana de sprijin poate fi:

  • partenerul;
  • mama;
  • sora;
  • o altă rudă apropiată;
  • o prietenă;
  • o doula sau o altă persoană pregătită să ofere sprijin în timpul nașterii.

Confederația Internațională a Moașelor (ICM) subliniază că doula nu oferă îngrijiri medicale și nu înlocuiește medicul obstetrician sau moașa. Rolul ei este complementar echipei medicale și constă în oferirea de sprijin emoțional, fizic și informațional pe tot parcursul travaliului.

Beneficiile prezenței unei persoane de sprijin la naștere

Una dintre cele mai ample analize științifice realizate până în prezent pe această temă este review-ul Cochrane „Continuous support for women during childbirth”, care a inclus 26 de studii desfășurate în 17 țări și peste 15.800 de femei.

Analiza arată că femeile care au beneficiat de sprijin continuu în timpul travaliului:

  • au avut șanse mai mari de naștere vaginală spontană;
  • au avut o probabilitate mai mică de a naște prin operație cezariană;
  • au avut, în medie, un travaliu mai scurt;
  • au avut nevoie mai rar de analgezice și anestezie regională;
  • au evaluat mai pozitiv experiența nașterii.

De asemenea, nou-născuții au avut mai rar un scor Apgar scăzut la cinci minute după naștere.

Autorii precizează că nu au identificat efecte adverse asociate prezenței unei persoane de sprijin pe parcursul travaliului.

Analiza mai arată că beneficiile au fost cele mai evidente atunci când persoana prezentă avea ca unic rol susținerea femeii în timpul nașterii, cum este cazul unei doule sau al unei persoane special instruite pentru acest tip de sprijin.

Ce recomandă Organizația Mondială a Sănătății

Organizația Mondială a Sănătății recomandă ca toate femeile să poată avea alături o persoană aleasă de ele pe tot parcursul travaliului și al nașterii.

Recomandarea face parte din ghidul privind îngrijirea în timpul nașterii și este inclusă în conceptul de „îngrijire maternă respectuoasă”, care presupune respectarea demnității, intimității și dreptului femeii de a lua decizii informate privind propria naștere.

OMS a reiterat această recomandare inclusiv în perioada pandemiei de COVID-19, precizând că, atunci când condițiile medicale permit, femeile însărcinate ar trebui să poată beneficia în continuare de sprijinul unei persoane alese de ele.

Cum influențează însoțitorul experiența nașterii

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și concluziilor analizei Cochrane „Continuous support for women during childbirth”, beneficiile prezenței unei persoane de sprijin nu sunt doar emoționale.

Sprijinul continuu poate reduce anxietatea și sentimentul de pierdere a controlului asupra experienței nașterii, poate facilita comunicarea dintre femeie și echipa medicală și poate încuraja mobilizarea pe parcursul travaliului. De asemenea, persoana de sprijin o poate ajuta pe gravidă să își exprime preferințele și să ia decizii informate privind nașterea.

Experiența pozitivă a nașterii este considerată de OMS o componentă importantă a sănătății materne, alături de siguranța medicală a mamei și a copilului.

În ce situații poate fi restricționat accesul în sala de naștere

Dreptul la un însoțitor nu este absolut. Potrivit proiectului de lege, restrângerea dreptului la un însoțitor este permisă doar în mod excepțional, în situații justificate medical sau epidemiologic, atunci când prezența persoanei alese poate afecta siguranța femeii însărcinate, a nou-născutului, a personalului medical sau a celorlalte paciente. Măsura trebuie dispusă de personalul medical responsabil și justificată în documentele medicale.

În toate celelalte situații, recomandările internaționale încurajează spitalele să creeze condițiile necesare pentru ca femeile să beneficieze de sprijinul unei persoane alese de ele.

Cum este reglementată prezența însoțitorilor în țările europene

În majoritatea statelor europene, prezența unui însoțitor în sala de naștere este deja o practică obișnuită și este încurajată de ghidurile medicale naționale.

În Marea Britanie, ghidurile National Institute for Health and Care Excellence (NICE) recomandă ca femeile să fie încurajate să aibă alături persoana sau persoanele pe care le aleg pentru sprijin în timpul travaliului și al nașterii.

Și alte state europene, precum Franța, Germania, Olanda sau țările nordice, permit în mod obișnuit prezența unui partener sau a unei alte persoane de sprijin, cu respectarea regulilor interne ale fiecărei maternități.

Dacă va fi adoptat și de Camera Deputaților, proiectul va alinia România recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății și practicilor deja aplicate în numeroase state europene, unde prezența unei persoane de sprijin în timpul travaliului este considerată parte a unei îngrijiri materne centrate pe pacientă și pe respectarea drepturilor acesteia.

Etichete: gravida, insarcinata, nastere,

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