Legea prin care mamele vor avea dreptul să fie însoțite în sala de naștere. Ce spun specialiștii despre această practică

Inițiativa introduce acest drept în Legea drepturilor pacientului și obligă unitățile sanitare să asigure condițiile necesare pentru respectarea lui, inclusiv protejarea intimității pacientelor.

Dacă va fi adoptată și de Camera Deputaților, măsura va alinia România recomandărilor Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) și practicilor promovate de cele mai importante organizații medicale internaționale, care consideră că prezența unei persoane de sprijin face parte din îngrijirea maternă respectuoasă și poate contribui la o experiență mai bună a nașterii.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul adoptat de Senat modifică Legea drepturilor pacientului și introduce dreptul gravidei de a fi însoțită de o persoană aleasă de ea pe durata travaliului, a nașterii și a transferurilor efectuate în cadrul maternității.

Proiectul stabilește și că unitățile sanitare trebuie să asigure separarea vizuală și auditivă a spațiilor în care se desfășoară travaliul, pentru protejarea intimității pacientelor. Dacă acest lucru nu este posibil din cauza configurației existente, spitalele vor trebui să adopte alte măsuri organizatorice care să asigure același nivel de protecție. De asemenea, orice restrângere a dreptului la un însoțitor va trebui consemnată în documentele medicale și justificată.

Persoana care însoțește gravida va trebui, la rândul ei, să respecte regulile de igienă și normele epidemiologice ale unității sanitare.

Gravidele vor trebui informate despre acest drept

Proiectul prevede că maternitățile vor trebui să includă dreptul la un însoțitor în regulamentul intern și să informeze pacientele, încă de la internare, cu privire la drepturile pe care le au în timpul travaliului și al nașterii.

În plus, orice limitare a acestui drept va trebui consemnată în foaia de observație și justificată medical.

Ce înseamnă nașterea cu un însoțitor

Însoțitorul nu participă la actul medical și nu ia locul medicului sau al moașei. Rolul său este de a oferi sprijin emoțional, practic și informațional femeii aflate în travaliu.

Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, o persoană de încredere poate contribui la reducerea anxietății, poate încuraja gravida pe parcursul travaliului, o poate ajuta să comunice mai ușor cu echipa medicală și îi poate oferi sentimentul că deține controlul asupra propriei experiențe de naștere.

Potrivit analizei Cochrane privind sprijinul continuu în timpul nașterii, acesta poate include gesturi simple precum ținutul de mână, masajul, încurajarea schimbării poziției în timpul travaliului, susținerea emoțională sau ajutorul oferit femeii pentru a-și exprima preferințele în fața echipei medicale.

Cine poate însoți o femeie în timpul travaliului și al nașterii

Organizația Mondială a Sănătății și Confederația Internațională a Moașelor arată că alegerea aparține femeii.

Persoana de sprijin poate fi:

partenerul;

mama;

sora;

o altă rudă apropiată;

o prietenă;

o doula sau o altă persoană pregătită să ofere sprijin în timpul nașterii.

Confederația Internațională a Moașelor (ICM) subliniază că doula nu oferă îngrijiri medicale și nu înlocuiește medicul obstetrician sau moașa. Rolul ei este complementar echipei medicale și constă în oferirea de sprijin emoțional, fizic și informațional pe tot parcursul travaliului.

Beneficiile prezenței unei persoane de sprijin la naștere

Una dintre cele mai ample analize științifice realizate până în prezent pe această temă este review-ul Cochrane „Continuous support for women during childbirth”, care a inclus 26 de studii desfășurate în 17 țări și peste 15.800 de femei.

Analiza arată că femeile care au beneficiat de sprijin continuu în timpul travaliului:

au avut șanse mai mari de naștere vaginală spontană;

au avut o probabilitate mai mică de a naște prin operație cezariană;

au avut, în medie, un travaliu mai scurt;

au avut nevoie mai rar de analgezice și anestezie regională;

au evaluat mai pozitiv experiența nașterii.

De asemenea, nou-născuții au avut mai rar un scor Apgar scăzut la cinci minute după naștere.

Autorii precizează că nu au identificat efecte adverse asociate prezenței unei persoane de sprijin pe parcursul travaliului.

Analiza mai arată că beneficiile au fost cele mai evidente atunci când persoana prezentă avea ca unic rol susținerea femeii în timpul nașterii, cum este cazul unei doule sau al unei persoane special instruite pentru acest tip de sprijin.