În intervalul 13 martie, ora 10:00 – 14 martie, ora 08:00, cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile diurne se vor situa peste cele normale pentru această perioadă, cu o maximă în jur de 16 grade și o minimă de -1…2 grade. Spre sfârșitul intervalului este posibilă apariția unor nori joși sau ceață.

Pe 14 martie, între ora 08:00 și 15 martie, ora 08:00, valorile termice vor scădea ușor. Cerul va fi variabil, iar în a doua parte a nopții se va forma nebulozitate joasă. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va fi în jur de 13 grade, iar cea minimă între 0 și 2 grade.

În intervalul 15 martie, ora 08:00 – 15 martie, ora 20:00, temperaturile vor continua să scadă, apropiindu-se de valorile normale ale perioadei. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.