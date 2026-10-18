Variante precum „plovăr” apar în conversațiile de zi cu zi, însă forma corectă trebuie verificată în raport cu normele limbii române.

„Pulover” sau „plovăr”

Substantivul se scrie „pulover”, iar pronunțarea recomandată în limba română este cea corespunzătoare acestei forme, nu varianta „plovăr”.

Subiectul a fost abordat de Corina Popa, la emisiunea „Vorbește lumea”, în cadrul unei discuții despre cuvintele din domeniul vestimentației care sunt adesea folosite sau pronunțate greșit.

Confuzia poate apărea din cauza adaptării cuvântului de origine străină la felul în care vorbitorii sunt obișnuiți să pronunțe anumite combinații de sunete. Totuși, pentru a evita greșelile, este indicat să consultăm dicționarele normative și să folosim forma consacrată în limba română.

Pentru a verifica scrierea și pronunțarea corectă a termenilor împrumutați din alte limbi, DOOM (Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române) este una dintre principalele surse normative. Consultarea acestuia ajută la evitarea variantelor incorecte și la folosirea consecventă a formelor acceptate în limba română.