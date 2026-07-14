Izolat, se pot produce vijelii și grindină de mici și posibil medii dimensiuni.

Meteorologii avertizează că, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor ajunge la 15–25 l/mp, iar pe arii restrânse pot depăși 30–40 l/mp. Manifestări specifice instabilității atmosferice sunt posibile și în restul țării, însă pe suprafețe mai restrânse.

Prognoza meteo pentru București

Pentru municipiul București nu a fost emisă nicio atenționare meteorologică. Totuși, vremea va fi călduroasă, iar disconfortul termic va crește, indicele temperatură-umezeală (ITU) urmând să atingă pragul critic de 80 de unități. Temperatura maximă va fi de aproximativ 32 de grade.

După-amiaza și seara, în Capitală sunt așteptate înnorări temporare, iar probabilitatea pentru averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 35–45 km/h, va fi ridicată. Cantitățile de apă estimate vor fi însă reduse, între 2 și 8 l/mp.