Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), în intervalul 30 octombrie, ora 12:00 - 1 noiembrie, ora 10:00, temporar, vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea şi Bărăgan, cu viteze la rafală de 40 - 50 km/h.

De vineri noaptea, va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, în vestul, în nordul şi în centrul Munteniei şi local în Transilvania. Cantităţile de apă vor fi de 10 - 25 l/mp, izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare şi se va depune strat de zăpadă de 5 - 15 cm.

ANM precizează că, în regiunile sud-vestice şi sudice, va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, important cantitativ, iar de duminică (1 noiembrie) vântul se va intensifica.

ANM: Cod galben de ploi în cinci judeţe, de sâmbătă dimineaţa; ninsori în zona Carpaţilor Meridionali

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenţionare Cod galben de ploi în cinci judeţe, dar şi de ninsori în Carpaţii Meridionali, valabilă până duminică dimineaţa.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 31 octombrie, ora 5:00 - 1 noiembrie, ora 10:00, în zona deluroasă şi montană a judeţelor Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa şi Prahova va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 25 - 40 l/mp şi izolat de peste 45 - 50 l/mp.

În acelaşi timp, în Carpaţii Meridionali, la altitudini în general de peste 1.500 de metri, vor predomina ninsorile şi se va depune strat de zăpadă de 15 - 25 cm.