„Nu înseamnă că nu vă mai place mâncarea din cauza căldurii”, a spus ea. „Creierul vostru oprește literalmente senzația de foame.”

Ea a explicat că lipsa poftei de mâncare în timpul caniculei este rezultatul faptului că „creierul intră în modul de supraviețuire”.

„Hipotalamusul, care este termostatul organismului, lucrează la capacitate maximă pentru a vă menține temperatura în jurul valorii de 37°C”, a spus ea. „Este o temperatură foarte bună. Ne place această temperatură. Ceea ce nu ne place este orice peste această valoare.

Așa că începe să redirecționeze sângele dinspre intestin către piele pentru a vă răcori. Pe scurt, digestia nu mai este o prioritate, iar corpul spune: «Am lucruri mai importante de făcut.»”, scrie Mirror.

Organismul se protejează

Ea a continuat spunând că vremea foarte caldă determină și scăderea nivelului hormonului grelină, cel care provoacă senzația de foame, în timp ce nivelurile GLP-1 și ale peptidei YY (PYY), hormoni care induc senzația de sațietate, cresc.

„În același timp, creierul confundă foamea cu setea”, a explicat ea.

„Astfel, dintr-o dată, apa pare mult mai importantă decât mâncarea. Iar la unele persoane nici măcar senzația de sete nu este percepută imediat. De aceea, în perioadele de caniculă trebuie să vă hidratați regulat, chiar dacă nu simțiți că vă este sete.”

Ea menționează că oamenii se pot simți mai epuizați și balonați.

„În timp ce toate acestea se întâmplă, este posibil să vă simțiți balonați, fără poftă de mâncare și, sincer, pur și simplu să nu vă simțiți în apele voastre. De aceea puteți resimți și o stare accentuată de letargie, iar oboseala se instalează foarte ușor. Face parte din modul în care organismul încearcă să vă protejeze și nu înseamnă că vă dezamăgește. Așa reacționează corpul atunci când temperaturile din jur cresc. Tocmai de aceea trebuie să fim foarte atenți la schimbările climatice care au loc, deoarece acestea au un impact serios asupra organismului nostru”.

Medicul a spus că cea mai bună soluție este să consumăm mese mai mici, bogate în alimente cu un conținut ridicat de apă, precum iaurtul, fructele și salatele și să ne asigurăm că avem un aport regulat de fibre pentru a menține funcționarea normală a intestinului.