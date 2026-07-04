Doi urși panda se numără printre răsfățați. Se răcoresc cu deserturi din pepene verde, frunze de bambus, mere, dovleac și struguri.

Deliciile sunt și o modalitate de a le stimula comportamentul. Îngrijitorii speră ca tânărul cuplu să contribuie, în viitor, la conservarea speciei.

Nici ceilalți locatari necuvântători nu sunt uitați. De exemplu, urangutanii savurează fructe înghețate.

Asta în timp ce leii de mare transformă fiecare masă într-o competiție pentru pește și calmar serviți direct din gheață.

Totodată, au fost instalate dușuri suplimentare, piscine, zone umbrite și sisteme de climatizare, iar alimentația este adaptată astfel încât animalele să fie hidratate și în zilele fierbinți.