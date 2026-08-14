Tot mai multe cercetări arată că atunci când dormim bine, în corpul nostru se întâmplă doar lucruri bune. În schimb, când somnul nu e de calitate sau e insuficient, apar tot felul de efecte secundare, problemele de sănătate fiind doar o parte dintre acestea. Asta, pentru că lipsa somnului nu ne afectează doar sănătatea. Și nu au de suferit doar adulții, ci și cei tineri.

„Privarea de somn este extrem de frecventă în rândul tinerilor adulți, însă universitățile s-au chinuit să găsească modalități accesibile de a îmbunătăți performanța studenților”, explică Osea Giuntella, de la Universitatea din Pittsburgh.

„Din câte știm, acesta este primul experiment pe teren care demonstrează că îmbunătățirea somnului îmbunătățește și performanța academică”, a mai spus omul de știință.

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