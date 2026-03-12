Anul trecut, pensiunile erau rezervate chiar şi cu câteva luni înainte.

La poalele Munţilor Gutâi, satul Breb, situat în inima Maramureşului istoric, este pregătit pentru oaspeţi. Dar aproape jumătate dintre pensiuni sunt goale.

Viorica Hotea, proprietar pensiune Breb: „Avem rezervări în patru camere şi patru sunt libere. E foarte greu acum cu oamenii, poate nu au bani, poate e mai greu. E un pic rău şi la multe pensiuni, la vecinii noştri nu au turişti de Paşte.”

Ofertele pleacă de la 3200 de lei pentru o cameră de două persoane pentru 4 zile şi includ şi mesele festive. Proprietarii spun că au păstrat preţurile de anul trecut.

Ioan Onea, primar Ocna Şugatag: „Cauzele sunt probabil economice, sociale. Faţă de anii trecuţi, rezervările pentru sărbătorile de Paşte sunt cam 60 - 65%. Şi eu sper ca până la sărbători să fie aproape 90%. Ne pregătim intens.”

Şi în Bucovina situaţia este similară. Aici, totuşi, gradul de ocupare este de 75-80%, în scădere uşoară faţă de anul trecut.

Ciprian Şlemco, preşedintele Asociaţiei pentru Turism Bucovina: „Intervin modificările de tarife, scumpirile în lanţ care au existat în ultima perioadă, ceea ce nu este foarte sănătos pentru sectorul HORECA”.

Şi la Colibiţa, în Bistriţa-Năsăud, o staţiune căutată în special de cei care voiau de Paşte o oază de linişte, mai sunt locuri libere.

Răzvan Cerceza, director turism Asociaţia Dezvoltare Intercomunitară: „Suntem undeva la 60 - 70% grad de ocupare. Lumea se uită acum un pic mai atent decât în trecut”.

Elisabeta Mureşan, reprezentant hotel: „Preţul de cazare pe trei nopţi, undeva în jur de 3500 lei per cameră. Anul trecut s-au ocupat mai devreme, acum e de 52%.”

În Poiana Braşov, gradul de ocupare pentru perioada Paştelui nu depăşeşte 50%, iar numărul rezervărilor este mai redus comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut.