Turiştii vor plăti o taxă pentru a vizita Veneţia dacă nu rămân peste noapte în oraş

Turiștii care vizitează Veneția și nu au de gând să stea mai mult de o zi în oraș vor plăti o taxă - de cel mult zece euro. Noua taxă intră în vigoare din luna mai și este menită să finanțeze sistemul de colectare a deșeurilor.

Autoritățile locale au luat această decizie după ce și-au dat seama că mulți dintre oaspeți nu petrec nici măcar o noapte în hotelurile de acolo și, prin urmare, aduc puțini bani la bugetul local.



Turiștii care ajung în fermecatoarea Veneție nu umplu doar "visteria" orașului, ci și tomberoanele sale. Iar serviciile de salubritate sunt scumpe acolo. Venețienii plătesc cu 40 la sută mai mult pentru colectarea gunoaielor în comparație cu alți italieni.



Massimiliano De Martin, biroul pentru protecția mediului:

"Bărcile nu ajung peste tot, din cauza dimensiunii unor canale și poduri. Ce înseamnă asta? Înseamnă că majoritatea operațiunilor de colectare a gunoiului se fac manual. Și nu este vorba doar de colectare, după cum vedeți, cu gunoierii care merg pe jos și sună din clopoțel și pun gunoiul în tomberoane, ci și curățarea străzilor, care nu se face cu mașinile, ci cu mătura, 6 zile pe săptămână."



Așa că Parlamentul de la Roma a dat undă verde pentru o taxă specială, impusă turiștilor "de o zi". Aceștia nu plătesc taxa de hotel, spre deosebire de cei care optează pentru vacanțe mai lungi. În plus, oaspeții de o zi nu prea cheltuiesc bani în oraș.



Claudio Scarpa, șeful asociației hotelierilor din Veneția: "Situația actuală arată că 70% din turiștii care vizitează Veneția nu dorm aici. Vin în timpul zilei și cheltuielile lor reprezintă numai 30% din veniturile anuale din turism. Ei "costă" orașul mai mult decât aduc, așa că este corect să plătească într-un alt fel."



Noua taxa, care va intra în vigoare în luna mai, va fi cuprinsă între doi euro și jumatate și zece euro pentru fiecare persoană - cu scutiri pentru studenți, cei care vin în scop de afaceri și locuitorii din regiune. Consiliul local va stabili apoi către ce sistem de colectare a deșeurilor va dirija banii.



Turiștii care petrec măcar o noapte în hotelurile de acolo nu vor plăti în plus față de taxele pe care le achită acum.



Turist: "Veneția este un oraș foarte frumos, așa că este normal să plătești 10 euro ca să petreci o perioadă de timp aici. Nu sunt mașini. Sunt multe avantaje. 10 euro în plus nu ar fi o problemă."



Localnic: "Cred că este corect să plătească ceva. Poate nu 10 euro. Însă, dacă ar plăti 2 euro, 1 euro și jumătate, ar fi corect, pentru că cei care vin aici produc gunoi, cartoane și alte deșeuri. Este corect să îi pui să plătească."



Estimările oficiale arată că, în fiecare an, 30 de milioane de turiști vizitează Veneția. Doar aproximativ o cincime se cazează pentru o noapte sau mai multe in centrul istoric al orașului.



Veniturile obținute din noua taxa vor acoperi și cheltuieli cu siguranța orașului. Numărul fortelor de ordine va fi suplimentat cu 150 de politiști în fiecare duminică și cu 350 în zilele de Carnaval și de Revelion.



Din aceiași bani se va finanța și amplasarea pasarelelor în timpul inundațiilor care afectează an de an orașul.

