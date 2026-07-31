Dacă vrei să petreci câteva ore la soare, să înoți sau să te relaxezi alături de familie și prieteni, există o mulțime de opțiuni. Iată topul piscinelor din București unde să mergi vara asta.

Unde găsești cele mai frumoase piscine din București și cât costă în timpul săptămânii vs. weekend

Cei care rămân în București vara asta, au la dispoziție câteva opțiuni pentru a înota și a se relaxa la piscinele din București.

Therme

Therme București este una dintre cele mai căutate destinații pentru cei care vor să se relaxeze la piscină. În zona Galaxy, un adult plătește de la 71 de lei pentru trei ore de luni până joi și 81 de lei în weekend. Pentru o zi întreagă, prețul este de 141 de lei în timpul săptămânii și 151 de lei în weekend. Zonele The Palm și Elysium, destinate persoanelor peste 14 ani, au tarife mai mari, de până la 217 lei pentru o zi în weekend.

Lagoon Park

La Lagoon Park, prețurile sunt aceleași în fiecare zi. Intrarea costă 40 de lei pe oră.

Tarife de acces

Bilet pe oră

40 lei/oră (TVA inclus)

Valabil de luni până duminică

Bilet de o zi

175 lei – adulți

120 lei – elevi și studenți

80 lei – copii sub 14 ani, cu înălțimea peste 110 cm

Gratuit – copii cu înălțimea sub 110 cm (maximum un copil pentru fiecare adult însoțitor)

Program

Luni - Duminică: 09:00 - 21:00

Kundalini Pool Bar

La Kundalini Pool Bar, accesul costă 70 de lei de marți până vineri și include șezlong și prosop. În weekend, prețul ajunge la 100 de lei. Zona VIP costă 200 de lei în timpul săptămânii și 300 de lei sâmbăta și duminica. Program: marți-vineri: 10:00 – 18:30.

Grădina Floreasca are tarife diferite în funcție de zi și de oră. În timpul săptămânii, adulții plătesc 80 de lei, iar copiii între 3 și 10 ani - 60 de lei. Joi și vineri, după ora 16:00, accesul este 40 de lei. În weekend, adulții plătesc 100 de lei sâmbătă și 120 de lei duminică, iar copiii 100 de lei.

Program și tarife

Luni și marți

Program: 10:00 – 22:00

10:00 – 18:00

60 lei – copii (3-10 ani)

80 lei – adulți și copii peste 10 ani

18:00 – 22:00

Intrare gratuită, în limita locurilor disponibile

Miercuri

Program: 10:00 – 19:00

60 lei – copii (3-10 ani)

80 lei – adulți și copii peste 10 ani

Joi și vineri

Program: 10:00 – 22:00

10:00 – 16:00

60 lei – copii (3-10 ani)

80 lei – adulți și copii peste 10 ani

16:00 – 22:00

40 lei/persoană

Sâmbătă

Program: 10:00 – 19:00

100 lei – copii (3-10 ani)

120 lei – adulți și copii peste 10 ani

Duminică

Program: 10:00 – 22:00

10:00 – 18:00

100 lei – copii (3-10 ani)

120 lei – adulți și copii peste 10 ani

18:00 – 22:00

Intrare gratuită, în limita locurilor disponibile

Alte tarife

Închiriere prosop: 35 lei

Tariful de acces include șezlong și umbrelă.

Pescariu Aqua Sport

La Pescariu Aqua Sport, accesul pentru adulți este de 130 de lei de luni până vineri și 240 de lei în weekend. Există și tarif redus, de 80 de lei în timpul săptămânii și 140 de lei în weekend. Pentru zona VIP, prețurile sunt de 350 de lei în timpul săptămânii și 600 de lei în weekend.

Daimon Pool

La Daimon Pool, piscina Gala costă 120 de lei în timpul săptămânii și 160 de lei în weekend. Pentru Blue Laguna, destinată familiilor, accesul în weekend este de 120 de lei pentru adulți și 90 de lei pentru copiii sub 150 cm. Copiii de până la 3 ani intră gratuit.

Program și tarife

Luni – duminică: 09:00 – 19:00

Luni – vineri

120 lei – adulți și copii cu înălțimea peste 150 cm

100 lei – copii cu înălțimea sub 150 cm

Happy Hour (după ora 16:00)

80 lei – adulți și copii cu înălțimea peste 150 cm

60 lei – copii cu înălțimea sub 150 cm

Sâmbătă – duminică

160 lei – adulți și copii cu înălțimea peste 150 cm

Copiii cu înălțimea sub 150 cm nu au acces.

Piscine potrivite pentru copii în București

Dacă vrei să petreci o zi la piscină împreună cu cei mici, în București și în apropiere găsești mai multe locuri care au bazine cu apă puțin adâncă, tobogane și zone de joacă.

Divertiland este una dintre cele mai cunoscute destinații pentru familii. Parcul acvatic se află în apropiere de autostrada A1, lângă Fashion House Militari. Aici găsești o piscină olimpică pentru adulți, dar și zona Super Paradise, amenajată special pentru copii, cu apă de 40-60 de centimetri adâncime. Complexul are tobogane, piscine, restaurante, terase și un râu artificial, fiind ideal pentru copii și familii. Găsești AICI informații despre program și prețuri.

Water Park Otopeni este o altă alegere potrivită dacă vrei să mergi la piscină cu copiii. Complexul are patru piscine și un râu artificial. Pentru copii, una dintre cele mai bune opțiuni este Rino's Pool, un bazin cu adâncime de cel mult 1,4 metri. Cei mici se pot distra și la Splash Pool, unde sunt amenajate mai multe jocuri cu apă. Lazy River este un râu artificial pe care vizitatorii se pot plimba cu colace, iar adulții care vor să se relaxeze pot alege Quiet Pool. Găsești AICI program și tarife.

Accesul costă 65 de lei pentru adulți și 50 de lei pentru elevi și studenți de luni până vineri. În weekend, prețurile sunt de 85 de lei pentru adulți și 65 de lei pentru elevi și studenți.

Aqua Garden Militari, aflată în Militari Residence, are atât o piscină pentru adulți, cât și un bazin destinat copiilor. Complexul mai include un restaurant și o zonă cu terasă. În timpul săptămânii, biletul costă 50 de lei pentru adulți și 30 de lei pentru copii. În weekend, prețurile sunt de 70 de lei pentru adulți și 50 de lei pentru copii.