Aeroporturile europene avertizează că dacă aprovizionarea cu petrol prin Strâmtoarea Ormuz nu este reluată rapid, Uniunea Europeană s-ar putea confrunta cu o criză a combustibilului pentru avioane chiar înainte de sezonul de vârf.

Comisia Europeană spune că deocamdată nu există probleme de aprovizionare, dar admite că situația s-ar putea schimba în rău.

În momentul de față nu vorbim despre o criză vizibilă în aeroporturi, dar vorbim despre o piață aflată sub presiune. Uniunea Europeană își asigură aproximativ 70% din necesarul de combustibil pentru avioane din propriile rafinării, iar restul vine din importuri.

Când aceste importuri sunt puse sub semnul întrebării, efectele se văd rapid. Aici apare și o altă problemă: nu doar cât va costa combustibilul, ci și dacă va ajunge la timp acolo unde este nevoie. Cu alte cuvinte, dacă situația se agravează, presiunea s-ar putea vedea nu doar în prețul biletelor, ci și în programul unor zboruri, care ar putea fi anulate chiar înainte de vacanța de vară sau chiar în timpul ei.

Cea mai mare companie aeriană europeană, cu sediul în Irlanda, care transportă peste 200 de milioane de pasageri pe an, anuntă că ar putea tăia până la 10% din zborurile din lunile de vară, dacă actuala criză de aprovizionare se prelungește.

Comisia Europeană transmite că săptămâna viitoare va veni cu noi măsuri pentru a face față crizei energetice, care ar putea include și sectorul aviației.

Pe de altă parte, guvernele au respins amendamentele Parlamentului European, care prevedeau reguli favorabile pasagerilor, atunci când vorbim de anulări sau întârzieri ale avioanelor. Statele membre au cerut praguri mai mari pentru compensații — patru ore pentru cursele scurte și șase ore pentru cele lungi.