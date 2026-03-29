Satul din Europa numit Perla Austriei. De ce merită să vizitezi Hallstatt

Hallstatt Austria

Inclus în patrimoniul UNESCO, Hallstatt este cunoscut pentru frumusețea sa naturală spectaculoasă, centrul de sat pitoresc cu arhitectură alpină și mina de sare istorică, veche de mii de ani.

Anca Lupescu

Orașul este frumos în orice perioadă a anului, dar strălucește cu adevărat iarna. Totuși, indiferent de anotimpul în care mergi, acest sat din Europa numit Perla Austriei merită vizitat măcar o dată în viață. Iată tot ce trebuie să știi despre acest loc.

Despre Hallstatt

Înconjurată de Munții Dachstein (Dachsteingebirge) și Munții Salzkammergut, parte a Alpilor Calcaroși de Nord, și de lacul cristalin Hallstätter See, această zonă a fost locuită de celții timpurii din epoca fierului, fiind unul dintre cele mai vechi locuri din Europa de Vest.

Aici se află cele mai vechi mine de sare din lume, iar Hallstatt și orașul apropiat Salzburg sunt renumite pentru producția de sare până în prezent.

De fapt, comerțul cu sare a permis dezvoltarea regiunii. Deși poate părea un detaliu minor, existența sării în munți a influențat puternic cultura, economia și istoria Austriei și a zonelor din jur.

Inclus în patrimoniul UNESCO, Hallstatt este cunoscut la nivel mondial pentru peisajele sale spectaculoase, importanța istorică și culturală și clădirile sale emblematice din lemn închis la culoare.

Acest sat mic are mai puțin de 800 de locuitori permanenți, dar primește peste un milion de turiști anual.

În timpul vizitei, se observă mulți turiști de o zi purtând hijab. Popularitatea destinației în rândul turiștilor musulmani se explică printr-o campanie de promovare realizată de agenția Zell am See, care a remarcat asemănări între descrierea paradisului din Coran — un lac înconjurat de munți acoperiți de zăpadă — și aspectul real al zonei Hallstatt. Campania a vizat Orientul Mijlociu, iar interesul s-a menținut în timp. Din acest motiv, multe restaurante oferă și opțiuni de mâncare halal.

Unde se află Halstatt

Situat pe malul vestic al faimosului lac Hallstätter See, în regiunea Salzkammergut, Hallstatt este una dintre principalele atracții turistice ale Austriei moderne. Satul este cunoscut pentru amplasarea sa pitorească și priveliștile spectaculoase, dar și pentru opțiunile bune de cazare, casele din secolul al XVI-lea, cafenelele și magazinele pentru vizitatori.

În Hallstatt există o importantă exploatare de sare, iar tradiția producerii sării datează din vremuri preistorice.

Dacă nu călătorești prin Austria cu mașina, ajungerea în Hallstatt poate fi mai complicată. Este nevoie de mai multe trenuri și o traversare cu feribotul dacă folosești transportul public, dar este posibil.

Dacă mergi cu mașina, Hallstatt este cel mai aproape de orașul Salzburg. Drumul durează aproximativ o oră și zece minute. Din Viena, durata este de aproximativ trei ore.

Dacă pleci din Salzburg sau Viena, ia trenul și coboară la Attnang-Puchheim. De acolo, schimbă pentru trenul spre „Bad Ischl și Obertraun”.

Stația Hallstatt este cu o oprire înainte de Obertraun și la sud de Bad Ischl. După ce cobori din tren, ia feribotul (care este sincronizat cu sosirea trenului) pentru a traversa lacul până în Hallstatt.

Avantajul sosirii cu feribotul este că poți vedea orașul în toată frumusețea lui de pe malul lacului. Chiar dacă nu ajungi astfel, merită să faci această traversare pentru experiență, conform worldofwanderlust.

Dacă vii din Cehia, trebuie mai întâi să ajungi în Český Krumlov (aproximativ 2,5 ore cu autobuzul din Praga), apoi poți lua un shuttle direct către Hallstatt. Companii care oferă acest serviciu sunt Shuttle Cesky Krumlov și Bean Shuttle, cu prețuri similare.

Ce să vizitezi în Halstatt

Hallstatt poate fi mic, dar ai suficiente lucruri de făcut. De la locuri perfecte pentru fotografii până la activități pe lac și vizite în cele mai vechi mine de sare din lume, acestea sunt cele mai importante lucruri de făcut aici:

Celebrul punct panoramic

Dacă ai văzut o fotografie cu Hallstatt, probabil a fost făcută aici. Este imaginea emblematică cu lacul, munții și turnul bisericii care se ridică deasupra acoperișurilor. Este un loc obligatoriu de văzut.

Casa Oaselor 

Osuarul este unul dintre cele mai neobișnuite locuri. Se plătește o taxă mică de intrare. Pereții sunt acoperiți cu cranii pictate, într-un mod care ține mai mult de tradiție și omagiu decât de ceva înfricoșător.

Închiriază o barcă electrică pe Hallstätter See 

Una dintre cele mai bune experiențe. De pe lac ai o perspectivă complet diferită asupra satului și a peisajului. Este liniște și priveliști clare asupra caselor, munților și bisericii.

Urcă cu funicularul la Skywalk 

  • Program: 09:00 – 18:00
  • Preț dus-întors: 24 €

Funicularul urcă aproximativ 360 m deasupra orașului și oferă panorame asupra regiunii Salzkammergut. Dacă este ceață, vizibilitatea scade.

Vizitează minele de sare 

  • Program: 09:30 – 16:00
  • Preț: 43 € (include funicular + tur)

Turul include galerii subterane și explicații despre istoria exploatării sării, care datează de peste 7.000 de ani.

Plimbare prin centrul vechi Satul este mic, dar merită explorat la pas. Străzi înguste, case decorate cu flori și cafenele.

Muzeul Patrimoniului Mondial Hallstatt 

  • Program: 10:00 – 18:00
  • Preț: 10 €

Muzeul prezintă istoria zonei pe parcursul a peste 7.000 de ani.

Piața centrală (Market Square) 

Este centrul satului. Iarna găzduiește un târg de Crăciun organizat o singură zi pe an, pe 8 decembrie. Vara este un loc animat, cu cafenele și clădiri colorate.

Plimbare pe promenada lacului 

Traseul urmează malul lacului, cu priveliști către munți și apă. Se ajunge și la zona Badestrand Hallstatt, mai puțin aglomerată, conform girlonazebra.

Drumeții în jurul Hallstatt 

Există mai multe trasee. Panorama Trail durează aproximativ 45 de minute și oferă priveliști asupra lacului și munților Dachstein. World Heritage Circular Trail durează aproximativ 2,5 ore și trece prin păduri și puncte panoramice.

Sfaturi utile

Opțiunile de cazare sunt limitate, iar rezervările online nu sunt mereu disponibile. De multe ori trebuie să contactezi direct unitățile prin email. Unele pensiuni nu răspund.

•  Ia-ți bani cash: multe restaurante nu acceptă card, deci trebuie să ai euro la tine. Există ATM, dar nu e sigur să te bazezi pe el.

•  Bărci electrice pe Hallstätter See: nu se pot face rezervări. Funcționează pe principiul „primul venit”. Cost aproximativ 15 euro / 30 minute. Există și bărci cu pedale sau tradiționale.

•  Parcare: nu există parcare în centrul orașului. Se parchează în afara localității, apoi mergi pe jos aproximativ 10 minute. Cost ~14 euro / 24h.

•  Orașul se închide devreme. Majoritatea restaurantelor se închid în jur de 20:00.

•  Dacă vrei experiența Skywalk, se recomandă urcarea dimineața devreme pentru a evita aglomerația.

Dată publicare:

