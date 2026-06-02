Reprezentantul Rusiei a acuzat țara noastră că face afirmații "nefondate și părtinitoare" împotriva Moscovei și cere o anchetă obiectivă.

În schimb, Statele Unite au condamnat incidentul. Între timp, după Italia, și Spania promite că trimite elicoptere militare în zona Dobrogei pentru a întări apărarea aeriană.

După explozia dronei rusești pe acoperișul unui bloc din Galați, România continuă îndeplinirea masurilor și acțiunilor discutate în CSAT.

Luni seară, la New York, a avut loc sesiunea specială a Consiliul de Securitate al ONU, convocată la solicitarea României.

Oana Țoiu, ministrul român de Externe: „Încălcări ale spațiului aerian al României și al altor state din Europa Centrală și de Sud-Est de către drone rusești au avut loc în mod repetat de la invazia Rusiei asupra Ucrainei și sunt o consecință directă a tacticilor de escaladare folosite de Rusia în atacurile sale asupra Ucrainei. Iar cel mai recent incident a avut un impact direct asupra civililor din România. Un astfel de comportament este inadmisibil din punct de vedere al dreptului internațional și trebuie oprit”.

Reprezentantul Rusiei la ONU a declarat că România s-a cam grăbit să convoace această ședință.

Totodată, el cere o anchetă în care să fie implicată și Moscova.

Vasili Nebenzia, ambasadorul Rusiei pe lângă Organizația Națiunilor Unite: „Dacă o astfel de dronă ar fi lovit într-adevăr, așa cum s-a afirmat, acoperișul unei clădiri, consecințele nu s-ar fi limitat doar la incendiul prezentat de presa din România. Acoperișul ar fi fost distrus în întregime. Circumstanțele complete ale evenimentelor trebuie stabilite printr-o anchetă obiectivă cu implicarea în primul rând a părții ruse”.

În pledoaria sa, care a durat aproape un sfert de oră, oficialul rus a revenit la retorica bine cunoscută.

A dat vina pe Ucraina pentru escaladarea războiului și pe „propagandă anti-rusă” de la nivelul Uniunii Europene.

În schimb, mesajul Statelor Unite, transmis prin vocea ambasadorului Dan Negrea, diplomat de origine română, a arătat sprijinul Washingtonului pentru țara noastră.

Dan Negrea, ambasador SUA la ONU: „Condamnăm incursiunea imprudentă a unei drone militare rusești, care a intrat în spațiul aerian românesc și a lovit un bloc de apartamente din România, rănind mai multe persoane. Statele Unite sunt alături de aliatul lor NATO, România. Gândurile noastre sunt alături de răniți și de toți cei afectați la Galați. Așa cum am mai spus, vom apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”.

Oana Țoiu: „Este pentru prima dată, în 70 de ani de când suntem membri ai ONU, când România cere o întâlnire de urgență a Consiliului de Securitate într-o chestiune care o priveşte direct. Avem o responsabilitate comună, nu doar pentru a arăta care sunt limitele, dar şi pentru a ne asigura că nu mutăm aceste graniţe sau limite după cum ar vrea unii. Este imperativ ca acest Consiliu să se ocupe de această agresiune neprovocată a Rusiei împotriva Ucrainei”.

Potrivit ministrul român de Externe, 56 de ţări au denunţat la ONU comportamentul "inadmisibil" al Rusiei după incidentul de la Galați.

Între timp, consulul Rusiei de la Constanța, declarat "persona non grata" după incidentul de vineri, a părăsit România. Decizie a fost criticată dur de ambasadorul Rusiei la ONU.

Corespondent PRO TV: „Aici, la Consulatul rus din Constanța, steagul Federației Ruse este arborat în continuare, iar măsurile de pază sunt menținute, semn că reprezentanța diplomatică își păstrează, cel puțin pentru moment, prezența oficială în oraș. Consulul Andrey Kosilin a plecat spre Istanbul cu un avion de pe aeroportul Mihail Kogalniceanu”.

Înainte să plece, consulul rus a fost văzut cum petrecerea, probabil pentru ultima dată, în cluburile de pe litoral.

În paralel, România își întărește securitatea antidrone din Dobrogea. Pe 10 iunie, ministrul Apărării va cere în Consiliul NATO ca aliații să ne trimită sisteme cu care să putem doborî dronele rusești.

Spania nu a mai așteptat invitația și a anunțat ca va trimite mai multe elicoptere NH-90 ale forțelor navale.

Și Italia a anuntat că va trimite în zonă avioane de luptă și 100 de militari.