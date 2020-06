S-a dat startul sezonului de brunch-uri în Transilvania. Cu ce s-au putut delecta turiștii

În Transilvania s-a dat în weekend startul noului sezon de brunch-uri. Turiștii au mâncat pe săturate, s-au plimbat pe ulițe pitorești și au ascultat poveștile locului.

Așadar, cei care și-au dorit să evadeze din cotidian și să se bucure în tihnă de natură, au avut la îndemână toate ingredientele pentru a reuși.

La nici 30 de kilometri de Sibiu descoperim o frumoasă gospodărie din satul săsesc Hosman, salvată de o asociaţie care sprijină micii producători din zonă. Acolo au fost primiţi turiştii dornici să se răsfeţe cu bunătăţi săseşti, ungureşti şi româneşti. Gospodinele au întins mese îmbelşugate, în fața cărora cu greu poţi rezista.

Atmosfera unui prânz în familie şi gustul bucatelor i-au cucerit pe toţi.

Turistă: "Totul arată extraordinar de bine şi e super interesant. Iar sucul acesta e o descoperire pentru mine. Cred că rubarba asta are multe secrete de dezvăluit, cel puţin pentru cei ce sunt din oraşe, nu de aici din zonă."

După ce s-au ospătat, musafirii au fost poftiţi la plimbare, pentru a descoperi satul şi poveştile locului.

Astfel de evenimente sunt organizate în sate din mai multe zone ale țării. Însă noul sezon de brunch-uri vine cu reguli clare. În primul rând, grupul este format din cel mult 50 de turişti.

Cristian Cismaru, Asociaţia My Transylvania: "E al 13-lea an de brunch-uri şi primul an când trebuie să stăm complet afară, ceea ce ne bucură. Am stabilit noi dinainte unde ar fi locurile de căpiţe, paturi, băncile, ca lumea să stea un pic mai la distanţa socială."

Fiecare participant plăteşte o sută de lei pentru experienţa culinară, fără să aibă restricţii la mâncare. Banii adunaţi sunt folosiţi pentru plata ingredientelor şi a celor care le-au pregătit, dar şi pentru proiecte şi iniţiative locale.

Oaspeţii dornici să descopere gastronomia unor sate de poveste şi să sprijine micile comunităţi sunt aşteptaţi cu braţele deschise în fiecare weekend, până în luna noiembrie.

