Realizatorul ”Wild Carpathia” s-a mutat în România. Ce a reușit să fac dintr-o casă tradițională din Brașov

Charlie Ottley, britanicul care a promovat România cu celebra serie "Wild Carpathia", s-a mutat la noi, în satul Șirnea, din județul Brașov. A cumpărat acolo o veche gopodărie și a muncit cot la cot cu meșterii ca să o repare.

Acum, are toate facilitățile într-o locuință tradițională și îi îndeamnă și pe alții să procedeze la fel.

Gospodăria veche în care locuiește acum Charlie Ottley, pe coasta unui deal din Șirnea, nu și-a pierdut farmecul de odinioară, odată cu lucrările de renovare.

De la fereastră, el și iubita lui pot admira crestele Craiului și casele tradiționale risipite pe dealurile din jur.

Charlie Ottley: ”Trebuie să arătăm că aceste case pot fi refolosite, toată mobila pe care o avem aici am luat-o și am refolosit-o, am găsit lămpi la mâna a doua, paturi, totul, nimic nu este nou, totul este vechi, antic. Am vrut să fie tradițională și stilată, dar combinată de asemenea cu tehnologie modernă".

Jurnalistul vrea să schimbe modul în care se face turism în zonă. Speră să îi convingă pe localnici și pe investitori să păstreze tot ce e vechi și valoros.

Charlie Ottley: ”Idee este că putem închiria locul pentru o grămadă de bani, mult mai mulți bani decât dacă ai avea o costrucție tipică din beton. Pentru că turiștii străini vor să stea într-un loc ca acesta, nu vor să plătească 120 de lei pentru o cameră cu un duș de plastic, ci ar prefera să plătească 100 de euro și stea într-o casă luxoasă, dar tradițională".

Ca să se asigure că dă un bun exemplu, britanicul și-a amenajat casa cu meșteri de prin partea locului.

Tiberiu Vălimăreanu, meșter tâmplar: "A fost o nouă provocare, a trebuit să respectăm totul exact cum se făcea odată, am fost nevoiți să lucrăm aici, din drujbă și din ustensilele pe care le-am avut să facem mobila și tot ce a fost de făcut".

”Au îmbinat extraordinar de bine”

Charlie vrea să le arate oamenilor de afaceri că pot să lucreze din vârf de munte, pentru că au aici internet de mare viteză.

Charlie Ottley: "Pentru noi acesta este sediul, biroul și abia aștept să vin aici și să lucrez la noile proiecte, filmăm acum Delta Dunării și vrem să rebrand-uim Delta Lumii, ca și Amazonul Europei, pentru că nu a fost niciodată promovată așa cum trebuie și este un ecosistem atât de prețios și vital".

O familie de profesori din Brașov a cumpărat fosta poștă din sat și a venit la Charlie să afle cum o pot reabilita.

Mădălina Constantin, proprietar casă tradițională: ”Au îmbinat extraordinar de bine, păstrând elementele tradiționale, au adus și ceva modern, dar fără să strice absolut deloc arhitectura zonei".

Charlie plănuiește ca în această primăvară să reconstruiască vechiul hambar și să se mute acolo, pentru a primi turiști în căsuța deja reparată.