Aymen Hussein a primit în cele din urmă permisiunea de a intra în Statele Unite, însă fotograful echipei, Talal Salah, a fost refuzat la frontieră, a declarat oficialul, care lucrează pentru Comitetul Olimpic Irakian și are legături apropiate cu selecționata, potrivit The Guardian.

Nu a existat niciun comentariu imediat din partea Federației Irakiene de Fotbal sau a atacantului, considerat una dintre figurile-cheie ale echipei și autorul golului care a asigurat calificarea la turneul final.

Verificări suplimentare la intrarea în SUA

Serviciul american pentru Imigrație și Vamă (ICE) și Departamentul pentru Securitate Internă nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii privind incidentul, relatat și de presa irakiană.

Potrivit sursei citate, telefonul fotbalistului a fost verificat de autorități după sosirea pe aeroport. În același timp, fotograful naționalei, Talal Salah, ar fi fost reținut mai bine de zece ore, supus unor controale similare asupra telefonului și, în final, nu a primit dreptul de a intra în Statele Unite.

Între timp, numeroși suporteri au venit la aeroport în cursul nopții pentru a întâmpina delegația Irakului. Imagini publicate pe rețelele sociale îi arată pe fani fluturând steaguri și cerând fotografii cu jucătorii, cu mai puțin de o săptămână înaintea debutului competiției.

Irak revine la Cupa Mondială după patru decenii

Irakul participă din nou la Cupa Mondială după o absență de 40 de ani de la singura sa prezență la turneul final.

Naționala dispune de un compartiment ofensiv puternic, din care mai fac parte atacantul lui Ipswich Town, Ali Al-Hamadi, precum și tinerii talentați Ali Jassim și Youssef Amyn.

Irakul va evolua în Grupa I, alături de Franța, Senegal și Norvegia.

Turneul, organizat în comun de Statele Unite, Canada și Mexic, începe joi.