O porțiune de aproape 700 de metri nu avea aprobările necesare, iar autoritățile cer acum închiderea ei și reîmpădurirea zonei. În replică, Romsilva susține că drumul este vechi de mai bine de 5 decenii. În ansamblul rezidențial din apropiere locuiesc peste 6 mii de oameni.

Cei care locuiesc în cartierul din vecinătatea Pădurii Băneasa sunt afectați de vestea că drumul s-ar putea închide definitiv.

Ce au arătat verificările

Verificările făcute la Direcția Silvică Ilfov au vizat contractul care permitea accesul mașinilor pe drumul forestier din Pădurea Băneasa, a transmis Ministerul Mediului. Inspectorii au descoperit că, în acte, drumul a fost „lungit” cu aproximativ 720 de metri, între două borne silvice.

Ca să construiești sau să prelungești un drum într-o pădure e nevoie de proiect, avize și aprobări speciale. În acest caz, Corpul de control spune că ele nu au existat. Mai mult decât atât, aici s-au făcut lucrări și s-au dat bani pentru reparații și întreținere, mai spune Ministerul Mediului. În acest fel, inspectorii au constatat că există și un prejudiciu.

În replică, Romsilva susține că drumul din Pădurea Băneasa nu este ilegal și nu a fost construit recent, ci există din 1974, iar în 2020 s-a corectat doar o eroare din hărți.

Într-un răspuns pentru Știrile Pro TV, reprezentanții ansamblului rezidențial au transmis că nu fac parte din contract și că „în paralel, compania își concentrează eforturile pe dezvoltarea unor soluții alternative de mobilitate.”

Cătălin Diaconescu, președintele Federației Greenfield Băneasa: Dacă luăm în calcul o oră de stat în coloană, noxele sunt de 7 ori mai mari decât o tranzitare de 10 minute prin pădure. Vorbim de peste 6 mii de locuitori noi. Nu considerăm că acel raport este unul valid.

Organizațiile de mediu sunt de altă părere

Ciprian Gălușcă, director executiv, Platforma pentru adaptare climatică: Sperăm ca cetățenii din comunitatea respectivă, din cartierul acela, să nu mai folosească drumul, să înțeleagă că acest drum este ilegal și creează un deserviciu de mediu.

Ministerul Mediului cere acum ca bucata de drum să fie desființată, terenul să fie adus la starea inițială, adică reîmpădurit, banii plătiți nelegal să fie recuperați și contractul care permitea accesul auto să fie anulat.

Dacă aceste măsuri vor fi puse în aplicare, șoferii nu vor mai putea folosi acest drum pentru a traversa Pădurea Băneasa.