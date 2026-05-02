Inflația a ajuns la 6,2%, plasând țara pe primul loc în clasamentul zonei euro pentru această lună, potrivit novinite.com.

La nivelul zonei euro, creșterea prețurilor a continuat să se accelereze. Estimările Eurostat arată o inflație de 3,0% în aprilie, față de 2,6% în martie, marcând a patra lună consecutivă de creștere a prețurilor de consum.

Clasamentul inflației în zona euro

După Bulgaria, în clasament urmează Lituania cu 4,9%, Grecia cu 4,6%, Belgia cu 4,3% și Slovacia cu 4,0%. La capătul inferior al scalei se află Finlanda, cu 2,3%, Malta cu 2,4%, iar Franța și Țările de Jos cu câte 2,5% inflație anuală.

Creșterea generală a inflației în zona euro este determinată în principal de prețurile la energie.

Componenta energetică este estimată să fi crescut la 10,9% în aprilie, de la 5,1% în martie.

Alte categorii au evoluții mai moderate: serviciile au înregistrat 3,0%, ușor în scădere față de 3,2% în luna precedentă; alimentele, alcoolul și tutunul au urcat la 2,5% de la 2,4%; iar bunurile industriale non-energetice au crescut marginal la 0,8%, de la 0,7%.

Metodologia armonizată a Eurostat este utilizată pentru a asigura comparabilitatea între statele membre ale UE și țările din zona euro, permițând o analiză standardizată a tendințelor inflației.

Separat, Institutul Național de Statistică din Bulgaria a publicat o estimare preliminară națională, indicând valori și mai ridicate ale inflației. Conform acestei evaluări, inflația lunară din aprilie a fost de aproximativ 2%, iar inflația anuală a ajuns la 7,1% pe baza Indicelui Prețurilor de Consum (CPI).

Diferența dintre cifrele naționale și cele europene provine din deosebiri metodologice.

Eurostat utilizează indicele armonizat al prețurilor de consum pentru comparații internaționale, în timp ce Institutul Național de Statistică folosește indicele național al prețurilor de consum, care reflectă structura consumului intern și particularitățile pieței locale.

Experții în statistică au explicat că aceste estimări preliminare servesc drept indicator timpuriu al dinamicii prețurilor înainte de publicarea datelor finale.

Datele combinate evidențiază presiuni inflaționiste persistente în Bulgaria în comparație cu partenerii săi din zona euro, chiar dacă la nivelul întregului bloc monetar creșterea prețurilor continuă să se accelereze în mai multe sectoare.