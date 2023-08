Experiențe inedite pe Valea Avrigului. Antreprenorii au înființat centre de echitație și parcuri de distracție

Antreprenorii și-au dat seama că trebuie să le ofere oaspeților mai mult de atât, așa că au înființat centre de echitație, parcuri de distracție și mici grădini zoologice.

Zona este în dezvoltare, însă progresele sunt lente, pentru că țin de puterea financiară a micilor investitori.

Valea Avrigului este una dintre porțile de intrare în masivul Făgăraș. Până nu demult, aici se aventurau doar drumeții care voiau să urce pe munte, cu rucsacul în spate.

În ultima vreme, în zonă au răsărit zeci de pensiuni de 3-4 sau chiar 5 margarete.

Ilie Stoica a fost unul dintre primii investitori. A cumpărat o cabană, pe care a transformat-o în casă și afacere, la Poiana Neamțului. Locuiește aici, cu întreaga familie.

Ilie Stoica, antreprenor local: „O zi de călărie de dimineața pâna seara e cât o zi de muncă la crăpat de lemne.”

Crescut pe lângă stâna bunicului său, Ilie a vrut să aibă animale în gospodărie, iar de ele se bucură toți vizitatorii.

Ilie și soția lui sunt recepționeri, îngrijitori de animale, cameriste, ghizi și bucătari pentru turiștii care le trec pragul. Balmoșul e una dintre specialitățile casei.

Fiul lui Ilie administrează o mică rezervație de ciute și cerbi, aflată în apropiere.

Daniel: „Cerbii încep luptele. Lupte foarte serioase, practic de-aia le-au crescut lor coarne. Pe cât de blând pare Wili, să șiți că are șase victime la activ. Și că să limităm pagubele, îi separăm pe ceilalți băieți.”

Vizitatorii primesc porumb că să hrănească ciutele din mână, iar asta este una dintre atracțiile locului. La patru kilometri distanță, se află un centru de echitație cu 60 de cai. Îi aparține lui Ioan Matieș, fost designer vestimentar, care și-a închis mica fabrică de confecții din Sibiu, pentru a începe un nou drum, pe Valea Avrigului.

Afacerea a crescut în timp și acum Ioan oferă 50 locuri de cazare și are două restaurante.

Ioan Matieș, antreprenor local: „Avem o grămadă de prieteni. Le putem spune prieteni, nu turiști, acum, după 10-15 ani în care mereu s-au întors aici de Crăciun, de Paște și de 1 Mai.”

Centrul de echitație găzduiește și tabere unde copiii pot învăța să călărească în numai șapte zile, dar nu e ușor.

Lipsit de agitația unei stațiuni, locul îi obligă pe copii să aibă răbdare și să descopere alt gen de distracțîi.

Adolescentă: „Nu știu, ne simțim ca la țară aici. Am făcut brățări, am călărit bineînțeles, am mers în drumețîi.”

Ana Manițiu, coordonator tabere: „Noi, de exemplu, nu alegem locații pe Valea Prahovei pentru tabere, alegem întotdeauna locații care sunt mai izolate, mai aproape de natură.”

Pentru cei dornici de divertisment, un antreprenor a construit o casă unde regulile gravitației nu par să funcționeze.

Casa cu susul în jos are acoperișul înfipt în pământ și podeaua în văzduh. Obiectele de mobilier, chiar și vesela din bucătărie, nimic nu respectă regulile clasice, toate sunt suspendate.

Parcul de distracții mai are și tobogane gonflabile uriașe, o micuță grădină zoologică și câteva terenuri de joacă. Mulți turiști se mulțumesc însă cu o plimbare în natură. ”

Femeie: „Apa e nemaipomenită, care are o mică cascadă așa. E foarte frumoasă.”

Turist: „Este un loc superb, care ne-a atras și ne-a uimit de la început. Este foarte verde, în primul rând, și foarte viu."

Unii campează însa, în locuri neamenajate, pe lângă firul apei.

Dragoș Ailoaie: „Poți să te joci în râu, să alergi peste tot. Dacă vrei poți să te duci și în pădure, găsești niște ciuperci!”

E drept, aici oamenii nu au grupuri sanitare, nici dușuri, nici bucătărie.

Ioan Ailoaie: „Cei care vin aici să-și strângă gunoiul, să nu-l lase în urma lor după ce pleacă!”

Ioan Matieș, antreprenor local: „Ne-am bucura ca turismul pe Valea Avrigului să se miște încet, nu foarte vioi. E o zonă semi-sălbatică.”

Iar autoritățile o ajută să rămână așa. Patru kilometri din drumul de acces în zonă au rămas neasfaltați.

Tot ce s-a realizat pe Valea Avrigului e rodul muncii unor investitori privați. Mulți proprietari de pensiuni au apă din puțuri și fose septice, care trebuie golite și igienizate periodic.

Leopold Klingeis, antreprenor local: „A fost pentru noi un volum foarte mare de lucru și treptat, pas cu pas, am rezolvat de la o problemă la cealaltă și mai sunt multe de făcut."

Autoritățile promit extinderea rețelelor de apă și gaz și construcția unei piste de biciclete, pentru următorul sezon estival. Până atunci, acest colț din necunoscuta Românie își primește oaspețîi cu liniște, aer curat și peisaje superbe.

