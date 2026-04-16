Muzeul Fotbalului București. Ce poți vedea la expoziția dedicată vieții lui Mircea Lucescu

Muzeul Fotbalului poate fi vizitat gratuit timp de o zi. Joi, 16 aprilie, cei pasionați de fotbal pot vedea colecția personală a lui Mircea Lucescu.

Programul de vizitare este între orele 11:00 și 19:00, iar intrarea este gratuită. Exponatele din muzeu au fost donate de Mircea Lucescu în 2025, când a împlinit 80 de ani.

Ce este Muzeul Fotbalului București și de ce este unic

Muzeul Fotbalului este primul muzeu privat din România dedicat fotbalului. Se află în Centrul Vechi al Capitalei și are o sală de eveniment, 300 de metri pătrați de spațiu destinat expozițiilor, o cafenea și un magazin pentru fani.

Pasionații de fotbal pot vedea colecții impresionate, atât locale, cât și internaționale, permanente și temporare, dar și colecții de obiecte care aparțin patrimoniului cultural sportiv: de la mingi de fotbal purtate de fotbaliști celebri, bilete oficiale la meciuri de fotbal și multe altele.

Ce poți vedea la Muzeul Fotbalului

Ideea unui astfel de muzeu unic le aparține lui Bogdan Popescu și lui Robert Redeleanu, care sunt pasionați de fotbal. Cei doi au vizitat mai multe astfel de muzee în străinătate și s-au hotărât să investească în renovarea unei clădiri de patrimoniu pentru a deschide Muzeul Fotbalului.

„Am adus adus această clădire la zi prin crearea unor experiențe multimedia în jurul acestui minunat sport. Muzeul nu doar conservă patrimoniul fotbalului românesc și internațional, dar face asta aducând oameni împreună, atât pe pasionații de fotbal, cât și pe cei care acum descoperă că le place fotbalul. Ca la meci, muzeul aduce oameni laolaltă. Ne vizitează des familii care vor să le povestească copiilor despre istoria fotbalului, vin oameni curioși care vor să afle de ce fotbalul merită un muzeu, adolescenți care vor să interacționeze cu tot ce oferă muzeul, foarte mulți turiști străini”, spune Bogdan Popescu, fondator Muzeul Fotbalului de pe Gabroveni 24. Legende ale fotbalului prezentate în muzeu

Acesta este primul muzeu de fotbal din Europa de Est, iar pasionații pot vedea colecții permanente, dar și exponate speciale precum mănușile cu care Helmuth Duckadam a apărat penalty—urile în celebra finală de la Sevilla din 1986.

„Avem permanent colecții românești, dar și internaționale. Vizitatorii pot interacționa cu o colecție notabilă de articole de valoare din lumea fotbalului. Există și o zonă interactivă cu multiple instalații digitale, de exemplu o minge de fotbal interactivă cu diametrul de 2m, realizată la comandă. La ultimul etaj al clădirii există și o zonă pentru evenimente private”, aflăm de la Bogdan Popescu.

Muzeul este perfect și pentru copii. Există o cameră interactivă cu zeci de jocuri dezvoltate în jurul fotbalului.

„Copiii și părinții se distrează împreună, mai mult, în camera dedicată practicii poți să tragi la poartă și să-ți testezi tehnica sau viteza șutului. E camera preferată a copiilor! Vrem ca aceștia să se bucure și mai mult de activitățile din muzeu, motiv pentru care pentru vacanța de vară am redus prețul biletelor”, spune Bogdan.

În camera experiențelor poți auzi urale din galerii și imnuri ale echipelor de fotbal din toată lumea.

Expoziția dedicată lui Mircea Lucescu

Joi, 16 aprilie, Muzeul Fotbalului va putea fi vizitat gratuit de toți cei care vor să admire colecția personală a lui Mircea Lucescu. Regretatul antrenor a donat instituției tot ce avea legătură cu fotbalul, din colecția personală.

Doritorii pot vedea inclusiv tricourile purtate de Pele sau Leo Messi, dar și tricoul în care Lucescu a jucat pentru echipa națională.

„Am tot vorbit cu Mircea despre expoziția asta, tot insista să o vedem, dar nu am apucat. E prima oară când o văd expusă. Mircea nu avea obișnuința să scoată tricourile și să se uite la ele. Așa că e prima oară când le văd pe toate. Acum îmi dau seama cât de multe sunt, nu știam. E impresionant, pentru că după fiecare meci au rămas amintiri și fizice, nu doar poze de atunci.

Sunt momente din viața lui. Am văzut că le-au așezat în ordine cronologică și e frumos să treci așa prin toată istoria lui. Sunt tricouri începând cu 1966 până la cel recent cu Messi, e frumos să le vezi. E impresionant că el cumva reușește să inspire și generațiile tinere, care nu l-au prins ca jucător, iar ca antrenor doar la final de carieră, la echipa națională. E frumos să vezi că sunt copii pe care îi interesează istoria fotbalului. Am văzut aici și tricoul lui purtat la națională, dar și pe cel schimbat cu Pele, care e la Madrid acum.

Pe cel al lui Pele îl mai văzusem doar o dată, acum e a doua oară. Sunt lucruri care ne spun ce a însemnat pentru el fotbalul. Mă bucur că aceste tricoul au ajuns undeva unde să se bucure și alți oameni de ele. Pentru cei care sunt pasionați de fotbal au aici ocazia să vadă niște piese cu adevărat unice”, a declarat Matei Lucescu, nepotl lui Mircea Lucescu.