Nimic nu se compară cu o baie în mare în timpul vacanței. Pentru milioane de turiști, momentele petrecute în apă sunt printre cele mai așteptate clipe ale verii, potrivit Express.

Însă, înainte de a intra în mare, există un detaliu important de care turiștii ar trebui să țină cont: calitatea apei. După perioade cu ploi abundente, bacterii precum E. coli și enterococii intestinali pot ajunge în ape din cauza scurgerilor agricole sau a deversărilor de ape uzate, crescând riscul unor infecții ale pielii, ochilor sau urechilor.

Copiii, persoanele în vârstă și cei cu sistem imunitar slăbit trebuie să fie deosebit de atenți atunci când aleg locul unde se scaldă.

Unele țări europene se remarcă prin standarde foarte ridicate privind calitatea apelor de îmbăiere. Pentru turiștii care caută o destinație sigură pentru vacanța de vară, un clasament recent aduce o surpriză plăcută.

Publicația Which? a analizat rapoartele Agenției Europene de Mediu (AEM) privind calitatea apelor, acestea fiind clasificate de la nivelul „excelent” până la „slab”.

La nivelul Uniunii Europene, aproximativ 85% dintre cele 22.000 de zone de scăldat au primit calificativul „excelent”, în timp ce doar 1,5% au fost încadrate la categoria „slab”.

Cipru, liderul european al apelor curate

Surpriza clasamentului este Cipru, care a ocupat primul loc în topul celor mai curate ape de scăldat din Europa.

Toate zonele de înot analizate din această țară, adică 100%, au primit calificativul excelent. Pe locul al doilea s-a clasat Grecia, cu un procent impresionant de 97,1%.

Prin comparație, în Marea Britanie, doar 66% dintre apele de coastă și interioare au fost evaluate ca fiind excelente, iar 7% au primit calificativul „slab”, chiar dacă situația a cunoscut o ușoară îmbunătățire în 2025.

Chiar și unele dintre cele mai aglomerate plaje din Cipru au fost apreciate pentru curățenia apei.

Nissi Beach, din celebra zonă turistică Ayia Napa, este cunoscută pentru atmosfera vibrantă și petrecerile organizate aici. Un turist a descris plaja pe TripAdvisor drept „o plajă frumoasă, cu apă cristalină și priveliști uimitoare”.

Totuși, câteva recenzii au menționat că în anumite perioade pot apărea alge, care afectează aspectul apei.

O altă destinație populară este Coral Bay, din Paphos, o plajă apreciată de turiști pentru accesibilitate și apa puțin adâncă. Un vizitator a descris-o drept „o plajă grozavă, ușor accesibilă, cu apă mică. O plajă frumoasă”.

Deși Ciprul este apreciat pentru plajele sale curate, au existat și turiști care au raportat experiențe mai puțin plăcute.

„Marea era pur și simplu plină de bucățele mici de plastic mărunțit, literalmente mergeam prin ele. Din când în când apărea și câte o bucată mai mare de pungă sau altceva”, a povestit un turist.

Turiștii care călătoresc în Uniunea Europeană și vor să afle dacă o plajă respectă standardele de calitate pot consulta harta interactivă a Agenției Europene de Mediu.

La finalul clasamentului s-a aflat Albania, unde doar 16,8% dintre apele de scăldat au primit calificativul excelent, iar 23% au fost considerate de calitate slabă, cu niveluri semnificative de bacterii fecale.

Topul țărilor europene cu cele mai curate ape pentru înot