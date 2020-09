Hambare, poduri sau magazii, transformate în locuri de cazare. De la cât pornesc tarifele

Într-un an în care românii și-au reconsiderat țara din punct de vedere turistic, cei care au afaceri în domeniu au încercat pe cât posibil să atragă oaspeți.

Unii antreprenori de pildă au transformat în locuri de cazare hambare, poduri, magazii de lemne, sau șoproane.

Astfel, curățenia și simplitatea traiului la țară, îmbinate cu peisajul unic, au fost rețeta ideală, pentru o vară aparte.

La mai puțin de 30 de kilometri de Ploiești, între coline, găsim Satul Banului, cu gospodarii înstărite și multe acareturi. Îndrăgostit de casa bunicilor, unde și-a petrecut vacanțele copilăriei, un antreprenor din București a transformat pătuțul și hambarul în spații de cazare.

Răzvan Dobre, propietar: „Lada asta de zestre este la a 5-a generație la noi în familie este a stră, stră, stră bunicii mele. Iar dulapul de aici este dulapul din prăvălia străbunicului Ghiță Stan Dobre. E făcut în 1883."

Citește și Opt turiști au fost depistați pozitiv cu Covid-19 după ce au fost cu avionul în vacanță

O noapte petrecută în pătuțul cu pereți de nuiele costă 75 de euro. În această sumă intră masa de dimineața, însă dacă vreți să gustați ciorbele țărănești, plăcintele sau tocănițele cu roșii coapte și ceapa calita o să dați separat: 14 euro prânzul, 19 euro cina.

Răzvan Dobre, proprietar: „Locul nu are semnal GSM, nu are WI-FI și nu are televizor tocmai pentru că dorim să trăiești cât mai autentic experiența gospodăriei românești și spiritul țăranului român."

În zona Branului, dealurile ascund vechi adăposturi de animale așezate pe culmi cu o priveliște uimitoare. Clienții iubitori de liniște nu au întârziat să apară, deși în camere au doar un pat curat și un acoperiș deasupra capului.

Rodica Vistoc, turistă: „Stilul de hotel m-ar enerva. Dacă vii dintr-un oraș mare, atunci nu te cazezi la hotel aici, unde ai așa ceva! Chiar la hodaie! Chiar și la lighean m-aș spăla!"

O cameră în care încap 3 persoane se închiriază cu 100 de lei pe noapte.

Bogdan Letcă, antreprenor: „Curentul electric este de la panouri fotovoltaice, iar o parte din apă este de la ploaie. Grupul sanitar se află separat și parcarea aferentă mașinilor, în rest, natură și soare."

Și o veche gospodărie din satul transilvănean Cobor este readusă treptat în circuit. Grajdul, șopronul, magazia de lemne, pivnițele, podurile - toate sunt reparate cu grijă și în curând vor putea primi musafiri dornici să experimenteze viață la țară.

Camelia Petre, antreprenor: „Fiecare parte am transformat-o pentru locuri în care omul se poate relaxa, pot să ia masa... ca exemplu, în spatele meu, acolo au fost grajduri de vite și le-am transformat în locuri de cazare.”

Pentru că încă traversăm o criză sanitară, mulți au căutat special astfel de locuri. Aflate în zone izolate și cu o capacitate de cazare restrânsă, asigură și distanțarea socială.