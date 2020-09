Numărul turiștilor cazați în România a scăzut cu 35% în iulie față de anul trecut

Numărul turiștilor cazați în România a scăzut la aproape jumătate în iulie față de aceeași perioadă a anului trecut arată Institutul Național de Statistică.

Iar numărul străinilor care au ales țara noastră a fost mai mic în luna lui cuptor cu aproape 90%. Cei care au mers totuși în concediu în această vară au ales Delta Dunării și Litoralul.

Deşi în iulie se aglomerează de obicei staţiunile anul acesta s-au cazat cu aproape 45% mai puţini turişti în România.

Cei care au ales totuşi să meargă în concediu în vârf de sezon au preferat zonele cu apă.

Astfel, procentul românilor care au ales Delta a crescut de la 1,9% în iulie 2019 la 3% în iulie anul acesta. Iar cei care au mers pe Litoral - de la 25,5% la 34,6%. Iar din puţinii străini care au ales România, au mers la mare în iulie 2020 4,6%, faţă de 2,7% în iulie trecut.

Hotelierii spun că anul acesta au început să primească târziu rezervări pentru vacanţe.

Răzvan Dobre – Director Hotel: "Am pimit foarte multe rezervări last minute probabil lumea considerând că fiind mai aproape de casă este mai sigur şi mai ok să călătorească".

Ionuţ Nedea – director agenţie de turism: "În iulie cred că pierdere de număr de turişti estimăm undeva la 45% mai puţin faţă de anul trecut. Ponderea celor care au venit pe litoral din numărul total de turişti care au călătorit în România a fost mai mare anul acesta decât anul trecut, dar dintr-un număr total mai mic decât numărul de turişti de la nivelul întregii ţări”.

Hotelierii de la mare speră să recupereze o parte din pierdere în aceste săptămâni.

Sezonul estival se pare că se prelungeşte şi în luna septembrie. Temperaturile ridicate, dar şi preţurile mici de extrasezon, i-au convins pe turişti să aleagă litoralul românesc, aşadar în aceste zile îşi petrec vacanţa la mare peste 100 mii de turişti.

Turist: Cred că din cauza vremii că e mai bună e mai multă lume.

Reporter: Aţi avut vreun gând să mergeţi şi peste hotare anul acesta?

Turist: Da, dar ne-am răzgândit cu coronavirus.

Şi turismul de afaceri are de suferit. În Timişoara de exemplu, străinii veneau frecvent în delegaţii.

Vlad Vela - director general complex de birouri: "Undeva la 90 la sută din delegaţiile care erau înainte nu se mai întâmplă. Toate businesurile adiacente, toate serviciile care erau pe lângă şi de care aceşti turişti beneficiau, evident că suferă".

La fel este şi în Cluj-Napoca.

Andrei Vasilaș, administrator hotel: „Cel puţin 60% a scăzut. Funcţionăm undeva cu 50% din capacitate o parte, cei care s-a putut au fost în şomaj tehnic”.

Potrivit Institutului Naţional de Statistică, în perioada 1 ianuarie - 31 iulie 2020, numărul turiştilor care s-au cazat în hotelurile şi pensiunile din judeţul Timiş a scăzut cu aproape 60% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.