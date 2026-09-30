Ternus a discutat intern aceste planuri cu colegii. Potrivit surselor Bloomberg, noul CEO consideră că Apple trebuie să lanseze produse noi pe piață mai rapid și să experimenteze cu ele pentru a rămâne competitivă în era inteligenței artificiale.

Conform surselor Bloomberg, ideile luate în considerare includ o mai mică dependență de programul tradițional de lansare a produselor din primăvară-toamnă și eliminarea unor poziții de management intermediar pentru a reduce distanța dintre ingineri și directorii executivi.

Anul viitor, Apple a planificat o gamă importantă de produse noi, inclusiv AirPods cu camere încorporate, primii ochelari inteligenți și un iPhone actualizat.

Ca parte a acestui proces, Ternus revizuiește calendarul prezentărilor. El își dorește ca firma să dezvăluie produse noi mai frecvent - pe tot parcursul anului. Cu toate acestea, potrivit angajaților, schimbarea proceselor de dezvoltare stabilite de mult timp va fi dificilă și ar putea dura ani de zile.

Ternus a pledat de mult timp pentru o structură organizațională mai flexibilă. În timpul prezentării sale, a arătat un diapozitiv care reprezenta creșterea anuală a numărului de angajați și a susținut că firma trebuie să facă mai mult cu mai puțini angajați. În ultimele două săptămâni, divizia de inginerie hardware a Apple a început să concedieze manageri de programe de inginerie, care erau responsabili de respectarea termenelor limită și de coordonarea muncii între echipe. Compania a efectuat, de asemenea, o serie de concedieri în alte divizii.