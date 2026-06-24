Cum salută grecii. Expresii grecești utile pentru turiști

În prezent, localnicii își păstrează cu mândrie cultura și tradițiile grecești. De asemenea, apreciază vizitatorii care își fac timp să înțeleagă regulile de etichetă și obiceiurile grecești. Localnicii sunt, de regulă, primitori și comunicativi atunci când turiștii se raportează corect la ei. Cei care își fac timp să înțeleagă regulile de etichetă grecească au șanse mari să aibă o experiență de călătorie foarte bună și să lege prietenii locale de durată. Iată cum salută grecii și câteva expresii care îți vor fi utile în următoarea ta călătorie.

Gesturi și formule de salut folosite în Grecia

Saluturi

În ceea ce privește saluturile în Grecia, de obicei este suficient un zâmbet. Totuși, există și anumite gesturi specifice, folosite frecvent în toată Grecia și care completează salutul. Dacă vrei să afli mai multe, există materiale despre cum se spune „bună” în greacă, videoclipuri cu saluturi și liste de vocabular. Mai jos sunt câteva gesturi utile pentru conversații de bază.

Γεια! (Ya!) — „Bună!”

A spune Γεια! (Ya!) este cea mai frecventă formă de salut. Este adesea însoțită de ridicarea palmei cu degetele apropiate, orientată spre înainte sau spre persoana salutată. Mâna se mișcă ușor lateral, stânga-dreapta. Gestul poate fi folosit și de la distanță.

Χαίρω πολύ! (Héro polí!) — „Îmi pare bine”

La o prezentare, se spune numele și apoi Χαίρω πολύ!, însoțit de întinderea mâinii pentru strângere de mână. Este folosit atât în contexte formale, cât și informale.Gesturi pozitive

Ναι (Né) — „Da”

Aprobarea se exprimă uneori printr-un semn din cap: capul coboară ușor, ochii pot fi ușor închiși, iar mișcarea se repetă de câteva ori. Poate însoți sau înlocui cuvântul „da”.

ΟΚ (Okéi) — „OK”

Există două gesturi uzuale pentru „OK”:

• pumn cu degetul mare ridicat (semn de aprobare, folosit pentru a arăta că ceva este bine sau a reușit)

• degetul mare și arătătorul unite, celelalte degete întinse (folosit în același sens, mai rar)

Ευχαριστώ! (Efharistó!) — „Mulțumesc!”

Mulțumirea poate fi exprimată și fără cuvinte: mâna dreaptă este pusă pe piept, în zona inimii, cu mici bătăi ușoare de 2–3 ori. Gest de recunoștință.