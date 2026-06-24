Cum salută grecii. Expresii grecești utile pentru turiști

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
turist grecia
Shutterstock

Grecia are o istorie impresionantă, formată dintr-un amestec de mitologie antică, civilizații puternice și arhitectură spectaculoasă. 

autor
Anca Lupescu

În prezent, localnicii își păstrează cu mândrie cultura și tradițiile grecești. De asemenea, apreciază vizitatorii care își fac timp să înțeleagă regulile de etichetă și obiceiurile grecești. Localnicii sunt, de regulă, primitori și comunicativi atunci când turiștii se raportează corect la ei. Cei care își fac timp să înțeleagă regulile de etichetă grecească au șanse mari să aibă o experiență de călătorie foarte bună și să lege prietenii locale de durată. Iată cum salută grecii și câteva expresii care îți vor fi utile în următoarea ta călătorie.

Gesturi și formule de salut folosite în Grecia

Saluturi

În ceea ce privește saluturile în Grecia, de obicei este suficient un zâmbet. Totuși, există și anumite gesturi specifice, folosite frecvent în toată Grecia și care completează salutul. Dacă vrei să afli mai multe, există materiale despre cum se spune „bună” în greacă, videoclipuri cu saluturi și liste de vocabular. Mai jos sunt câteva gesturi utile pentru conversații de bază.

Γεια! (Ya!) — „Bună!”

A spune Γεια! (Ya!) este cea mai frecventă formă de salut. Este adesea însoțită de ridicarea palmei cu degetele apropiate, orientată spre înainte sau spre persoana salutată. Mâna se mișcă ușor lateral, stânga-dreapta. Gestul poate fi folosit și de la distanță.

Χαίρω πολύ! (Héro polí!) — „Îmi pare bine”

La o prezentare, se spune numele și apoi Χαίρω πολύ!, însoțit de întinderea mâinii pentru strângere de mână. Este folosit atât în contexte formale, cât și informale.Gesturi pozitive

Citește și
Top 10 plaje în Corfu în 2026: seamănă cu Maldive. Destinații de paradis din Marea Ionică

Ναι (Né) — „Da”

Aprobarea se exprimă uneori printr-un semn din cap: capul coboară ușor, ochii pot fi ușor închiși, iar mișcarea se repetă de câteva ori. Poate însoți sau înlocui cuvântul „da”.

ΟΚ (Okéi) — „OK”

Există două gesturi uzuale pentru „OK”:

•  pumn cu degetul mare ridicat (semn de aprobare, folosit pentru a arăta că ceva este bine sau a reușit)

•  degetul mare și arătătorul unite, celelalte degete întinse (folosit în același sens, mai rar)

Ευχαριστώ! (Efharistó!) — „Mulțumesc!”

Mulțumirea poate fi exprimată și fără cuvinte: mâna dreaptă este pusă pe piept, în zona inimii, cu mici bătăi ușoare de 2–3 ori. Gest de recunoștință.

Gestul victoriei

Semnul „V” făcut cu degetele arătător și mijlociu ridicate este folosit pentru succes sau victorie. În unele contexte este asociat și cu pacea, dar în Grecia este frecvent legat de reușită.

Expresii utile la restaurant și în magazine

Înainte de masă

Dacă ai găsit un restaurant pe care vrei neapărat să îl încerci, este util să te gândești din timp și să faci o rezervare. Poți folosi această expresie:

Greacă: Μπορώ να κλείσω ένα τραπέζι για δύο το Σάββατο στις 7 το απόγευμα; Cum se pronunță: Boró na klíso éna trapézi ya dío to Sávato stis eptá to apóyevma? Traducere: „Pot să rezerv o masă pentru doi sâmbătă la ora 7 seara?”

Pentru asta, poate fi util să știi zilele săptămânii și cum se spune ora.

Când ajungi, spui:

Greacă: Έχουμε κάνει κράτηση. Éhume káni krátisi. Traducere: „Avem o rezervare.”

În Grecia, rezervările nu sunt mereu necesare. De multe ori se merge pe principiul „primul venit, primul servit”. În acest caz poți spune:

Greacă: Ένα τραπέζι για τέσσερις, παρακαλώ. Éna trapézi téseris, parakaló. Traducere: „O masă pentru patru, vă rog.”

Dacă nu sunt mese disponibile, poți întreba:

Greacă: Πόσο πρέπει να περιμένουμε; Póso prépi na periménume? Traducere: „Cât trebuie să așteptăm?”

Dacă vrei o masă afară sau cu vedere:

Greacă: Έχετε τραπέζι στην αυλή; Éhete trapézi stin avlí? Traducere: „Aveți masă pe terasă?”

Greacă: Μήπως υπάρχει κάποιο τραπέζι με θέα; Mípos ipárhi kápio trapézi me théa? Traducere: „Există o masă cu vedere?”

Dacă vrei să schimbi masa:

Greacă: Μπορούμε να αλλάξουμε τραπέζι; Borúme na aláxume trapézi? Traducere: „Putem schimba masa?”

Pentru preferințe legate de fumat:

Greacă: Θα ήθελα ένα τραπέζι για μη καπνίζοντες. Tha íthela éna trapézi ya mi kapnízondes. Traducere: „Aș dori o masă pentru nefumători.”

Greacă: Θα ήθελα ένα τραπέζι για καπνίζοντες. Tha íthela éna trapézi ya kapnízondes. Traducere: „Aș dori o masă pentru fumători.”

În Grecia fumatul în interior este interzis, deci mesele pentru fumători sunt de obicei afară.

În timpul mesei

Poți începe cu:

Greacă: Συγγνώμη, μπορούμε να παραγγείλουμε; Signómi, borúme na parangílume? Traducere: „Scuzați, putem comanda?”

Dacă nu știi ce să alegi:

Greacă: Ποιο είναι το πιο δημοφιλές πιάτο σας; Pio íne to pio dimofilés piáto sas? Traducere: „Care este cel mai popular preparat?”

Greacă: Τι προτείνετε; Ti protínete? Traducere: „Ce recomandați?”

Cum ceri indicații în greacă

Deplasarea printr-un oraș nou și necunoscut, cum este Atena, sau chiar pe o insulă mică, poate fi dificilă. Totuși, în Grecia, oamenii sunt în general prietenoși și dispuși să te ajute să găsești exact ceea ce cauți. Mai jos sunt câțiva termeni importanți în greacă pentru a descrie poziția pe hartă. Cunoașterea punctelor cardinale în greacă te ajută mult la orientare.

– ο βορράς (o vorás) — „nordul” [substantiv]

Exemplu: Greacă: Η Σουηδία βρίσκεται στον βορρά. Transliterare: I Suidía vrískete ston vorá. Traducere: „Suedia se află în nord.”

– βόρειος (vórios) — „nordic / de nord” [adjectiv]

Exemplu: Greacă: Ο βόρειος άνεμος είναι κρύος. Transliterare: O vórios ánemos íne kríos. Traducere: „Vântul de nord este rece.”

– βόρεια (vória) — „spre nord / în nord” [adverb]

Exemplu: Greacă: Βόρεια της Ελλάδας βρίσκεται η Βουλγαρία. Transliterare: Vória tis Eládas vrískete i Vulgaría. Traducere: „La nord de Grecia se află Bulgaria.”

La fel se folosesc toate punctele cardinale în greacă:

Greacă: ο νότος [substantiv] Transliterare: o nótos Traducere: „sudul”

Greacă: νότιος [adjectiv] Transliterare: nótios Traducere: „de sud”

Greacă: νότια [adverb] Transliterare: nótia Traducere: „spre sud”

Greacă: η ανατολή [substantiv] Transliterare: i anatolí Traducere: „estul”

Greacă: ανατολικός [adjectiv] Transliterare: anatolikós Traducere: „estic”

Greacă: ανατολικά [adverb] Transliterare: anatoliká Traducere: „spre est”

Greacă: η δύση [substantiv] Transliterare: i dísi Traducere: „vestul”

Greacă: δυτικός [adjectiv] Transliterare: ditikós Traducere: „vestic”

Greacă: δυτικά [adverb] Transliterare: ditiká Traducere: „spre vest”

Greacă: βορειοανατολικός [adjectiv] Transliterare: vorioanatolikós Traducere: „nord-estic”

Greacă: βορειοανατολικά [adverb] Transliterare: vorioanatoliká Traducere: „nord-est”

Greacă: βορειοδυτικός [adjectiv] Transliterare: vorioditikós Traducere: „nord-vestic”

Greacă: βορειοδυτικά [adverb] Transliterare: vorioditiká Traducere: „nord-vest”

Greacă: νοτιοανατολικός [adjectiv] Transliterare: notioanatolikós Traducere: „sud-estic”

Greacă: νοτιοανατολικά [adverb] Transliterare: notioanatoliká Traducere: „sud-est”

Greacă: νοτιοδυτικός [adjectiv] Transliterare: notioditikós Traducere: „sud-vestic”

Greacă: νοτιοδυτικά [adverb] Transliterare: notioditiká Traducere: „sud-vest”

Cuvinte importante pentru situații de urgență

Aceste cuvinte în greacă sunt utile pentru situații neprevăzute, astfel încât să poți gestiona urgențele:

  • Este o urgență Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης (Katástasi ektáktou anángis)
  • Foc Φωτιά (Photiá)
  • Ieși de aici Φύγε από εδώ (Phíye apó edó)
  • Ajutor Βοήθεια (Víthia)
  • Ajutați-mă Βοηθήστε με (Vithíste me)
  • Poliție Αστυνομία (Astinomía)
  • Am nevoie de poliție Χρειάζομαι την αστυνομία (Khriázomai tin astinomía)
  • Atenție Προσέχω (Prosékho)
  • Uită-te Κοιτάω (Kitáo)
  • Ascultă Ακούω (Akoúo)
  • Grăbește-te Βιαστείτε (Viastíte)
  • Oprește Σταματήστε (Stamatíste)
  • Încet Αργός (Argós)
  • Rapid Γρήγορος (Grígoros)
  • M-am rătăcit Έχω χαθεί (Ékho khathí)
  • Sunt îngrijorat / îngrijorată Ανησυχώ (Anisikhó)

Etichete: grecia, limbi straine, vacanta in grecia,

Articol recomandat de sport.ro
Încep lucrările la stadionul de 64.000.000€ din România: ”Cam astea sunt informațiile”
Încep lucrările la stadionul de 64.000.000€ din România: ”Cam astea sunt informațiile”
Citește și...
Stiri Turism
Top 10 plaje în Corfu în 2026: seamănă cu Maldive. Destinații de paradis din Marea Ionică

Există puține lucruri pe lume mai frumoase decât plajele din Corfu. Dacă plănuiești o vacanță aici, ți-am pregătit o listă de 10 plaje din Corfu pe care să le vezi în 2026. 
Stiri Turism
Cele mai frumoase sate tradiționale din Grecia. Locuri ”instagramabile” pe care merită să le vizitezi

Grecia ascunde sate tradiționale pline de farmec, cu străduțe pietruite, case albe și peisaje care par desprinse din povești. Aceste locuri pitorești oferă experiențe autentice și cadre perfecte pentru fotografii memorabile.
Stiri Turism
Reguli noi pentru obținerea „stelelor” la hotelurile și pensiunile din România. Ce condiții trebuie îndeplinite

Apar modificări în pensiuni și hoteluri pentru confortul și siguranța turiștilor. Un ordin de ministru elimină criteriile de clasificare din anii '90 și introduce noi condiții.

Recomandări
Stiri Politice
PSD a decis să își asume guvernarea și îl propune premier pe Sorin Grindeanu. Decizia Biroului Permanent Naţional

Liderii PSD au decis în ședința Biroului Permanent Național, care a avut loc miercuri, să își asume guvernarea și să îl propună pe Sorin Grindeanu pentru a forma un nou Guvern.

Stiri Politice
Cătălin Predoiu spune ce va face după ce va fi exclus din PNL: ”Iată o temă complexă pentru secretarul general al partidului”

Liberalul Cătălin Predoiu, ministru interimar al Afacerilor Interne, a declarat, miercuri, că nu va contesta o eventuală excludere a sa din PNL.

Evaluare nationala 2026
Rezolvarea subiectelor de la Matematică, Evaluarea Națională 2026. Care erau răspunsurile corecte

Rezolvarea subiectelor de la Matematică, Evaluarea Națională 2026 a pus în evidență modul în care exercițiile au fost structurate pe niveluri diferite de dificultate. Pe stirileprotv.ro poate fi urmărită rezolvarea subiectelor de la matematică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 24 Iunie 2026

03:26:41

Alt Text!
Vorbește Lumea
23 Iunie 2026

01:47:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 7 - Emil Săndoi

01:20:41

Alt Text!
iBani
iBani - 25 Mai 2026

13:50

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

A prins transferul în Bundesliga după sezonul de vis cu „U” Cluj: „Succes în noul capitol al carierei!”

Sport

Drăgușin, greșeala carierei? "Îmi pare rău că trebuie să o spun. Eu asta aș fi făcut în locul lui"