Cum salută grecii. Expresii grecești utile pentru turiști

Grecia are o istorie impresionantă, formată dintr-un amestec de mitologie antică, civilizații puternice și arhitectură spectaculoasă.
În prezent, localnicii își păstrează cu mândrie cultura și tradițiile grecești. De asemenea, apreciază vizitatorii care își fac timp să înțeleagă regulile de etichetă și obiceiurile grecești. Localnicii sunt, de regulă, primitori și comunicativi atunci când turiștii se raportează corect la ei. Cei care își fac timp să înțeleagă regulile de etichetă grecească au șanse mari să aibă o experiență de călătorie foarte bună și să lege prietenii locale de durată. Iată cum salută grecii și câteva expresii care îți vor fi utile în următoarea ta călătorie.
Gesturi și formule de salut folosite în Grecia
Saluturi
În ceea ce privește saluturile în Grecia, de obicei este suficient un zâmbet. Totuși, există și anumite gesturi specifice, folosite frecvent în toată Grecia și care completează salutul. Dacă vrei să afli mai multe, există materiale despre cum se spune „bună” în greacă, videoclipuri cu saluturi și liste de vocabular. Mai jos sunt câteva gesturi utile pentru conversații de bază.
Γεια! (Ya!) — „Bună!”
A spune Γεια! (Ya!) este cea mai frecventă formă de salut. Este adesea însoțită de ridicarea palmei cu degetele apropiate, orientată spre înainte sau spre persoana salutată. Mâna se mișcă ușor lateral, stânga-dreapta. Gestul poate fi folosit și de la distanță.
Χαίρω πολύ! (Héro polí!) — „Îmi pare bine”
La o prezentare, se spune numele și apoi Χαίρω πολύ!, însoțit de întinderea mâinii pentru strângere de mână. Este folosit atât în contexte formale, cât și informale.Gesturi pozitive
Ναι (Né) — „Da”
Aprobarea se exprimă uneori printr-un semn din cap: capul coboară ușor, ochii pot fi ușor închiși, iar mișcarea se repetă de câteva ori. Poate însoți sau înlocui cuvântul „da”.
ΟΚ (Okéi) — „OK”
Există două gesturi uzuale pentru „OK”:
• pumn cu degetul mare ridicat (semn de aprobare, folosit pentru a arăta că ceva este bine sau a reușit)
• degetul mare și arătătorul unite, celelalte degete întinse (folosit în același sens, mai rar)
Ευχαριστώ! (Efharistó!) — „Mulțumesc!”
Mulțumirea poate fi exprimată și fără cuvinte: mâna dreaptă este pusă pe piept, în zona inimii, cu mici bătăi ușoare de 2–3 ori. Gest de recunoștință.
Gestul victoriei
Semnul „V” făcut cu degetele arătător și mijlociu ridicate este folosit pentru succes sau victorie. În unele contexte este asociat și cu pacea, dar în Grecia este frecvent legat de reușită.
Expresii utile la restaurant și în magazine
Înainte de masă
Dacă ai găsit un restaurant pe care vrei neapărat să îl încerci, este util să te gândești din timp și să faci o rezervare. Poți folosi această expresie:
Greacă: Μπορώ να κλείσω ένα τραπέζι για δύο το Σάββατο στις 7 το απόγευμα;
Cum se pronunță: Boró na klíso éna trapézi ya dío to Sávato stis eptá to apóyevma?
Traducere: „Pot să rezerv o masă pentru doi sâmbătă la ora 7 seara?”
Pentru asta, poate fi util să știi zilele săptămânii și cum se spune ora.
Când ajungi, spui:
Greacă: Έχουμε κάνει κράτηση.
Éhume káni krátisi.
Traducere: „Avem o rezervare.”
În Grecia, rezervările nu sunt mereu necesare. De multe ori se merge pe principiul „primul venit, primul servit”. În acest caz poți spune:
Greacă: Ένα τραπέζι για τέσσερις, παρακαλώ.
Éna trapézi téseris, parakaló.
Traducere: „O masă pentru patru, vă rog.”
Dacă nu sunt mese disponibile, poți întreba:
Greacă: Πόσο πρέπει να περιμένουμε;
Póso prépi na periménume?
Traducere: „Cât trebuie să așteptăm?”
Dacă vrei o masă afară sau cu vedere:
Greacă: Έχετε τραπέζι στην αυλή;
Éhete trapézi stin avlí?
Traducere: „Aveți masă pe terasă?”
Greacă: Μήπως υπάρχει κάποιο τραπέζι με θέα;
Mípos ipárhi kápio trapézi me théa?
Traducere: „Există o masă cu vedere?”
Dacă vrei să schimbi masa:
Greacă: Μπορούμε να αλλάξουμε τραπέζι;
Borúme na aláxume trapézi?
Traducere: „Putem schimba masa?”
Pentru preferințe legate de fumat:
Greacă: Θα ήθελα ένα τραπέζι για μη καπνίζοντες.
Tha íthela éna trapézi ya mi kapnízondes.
Traducere: „Aș dori o masă pentru nefumători.”
Greacă: Θα ήθελα ένα τραπέζι για καπνίζοντες.
Tha íthela éna trapézi ya kapnízondes.
Traducere: „Aș dori o masă pentru fumători.”
În Grecia fumatul în interior este interzis, deci mesele pentru fumători sunt de obicei afară.
În timpul mesei
Poți începe cu:
Greacă: Συγγνώμη, μπορούμε να παραγγείλουμε;
Signómi, borúme na parangílume?
Traducere: „Scuzați, putem comanda?”
Dacă nu știi ce să alegi:
Greacă: Ποιο είναι το πιο δημοφιλές πιάτο σας;
Pio íne to pio dimofilés piáto sas?
Traducere: „Care este cel mai popular preparat?”
Greacă: Τι προτείνετε;
Ti protínete?
Traducere: „Ce recomandați?”
Cum ceri indicații în greacă
Deplasarea printr-un oraș nou și necunoscut, cum este Atena, sau chiar pe o insulă mică, poate fi dificilă. Totuși, în Grecia, oamenii sunt în general prietenoși și dispuși să te ajute să găsești exact ceea ce cauți. Mai jos sunt câțiva termeni importanți în greacă pentru a descrie poziția pe hartă. Cunoașterea punctelor cardinale în greacă te ajută mult la orientare.
– ο βορράς (o vorás) — „nordul” [substantiv]
Exemplu:
Greacă: Η Σουηδία βρίσκεται στον βορρά.
Transliterare: I Suidía vrískete ston vorá.
Traducere: „Suedia se află în nord.”
– βόρειος (vórios) — „nordic / de nord” [adjectiv]
Exemplu:
Greacă: Ο βόρειος άνεμος είναι κρύος.
Transliterare: O vórios ánemos íne kríos.
Traducere: „Vântul de nord este rece.”
– βόρεια (vória) — „spre nord / în nord” [adverb]
Exemplu:
Greacă: Βόρεια της Ελλάδας βρίσκεται η Βουλγαρία.
Transliterare: Vória tis Eládas vrískete i Vulgaría.
Traducere: „La nord de Grecia se află Bulgaria.”
La fel se folosesc toate punctele cardinale în greacă:
Greacă: ο νότος [substantiv]
Transliterare: o nótos
Traducere: „sudul”
Greacă: νότιος [adjectiv]
Transliterare: nótios
Traducere: „de sud”
Greacă: νότια [adverb]
Transliterare: nótia
Traducere: „spre sud”
Greacă: η ανατολή [substantiv]
Transliterare: i anatolí
Traducere: „estul”
Greacă: ανατολικός [adjectiv]
Transliterare: anatolikós
Traducere: „estic”
Greacă: ανατολικά [adverb]
Transliterare: anatoliká
Traducere: „spre est”
Greacă: η δύση [substantiv]
Transliterare: i dísi
Traducere: „vestul”
Greacă: δυτικός [adjectiv]
Transliterare: ditikós
Traducere: „vestic”
Greacă: δυτικά [adverb]
Transliterare: ditiká
Traducere: „spre vest”
Greacă: βορειοανατολικός [adjectiv]
Transliterare: vorioanatolikós
Traducere: „nord-estic”
Greacă: βορειοανατολικά [adverb]
Transliterare: vorioanatoliká
Traducere: „nord-est”
Greacă: βορειοδυτικός [adjectiv]
Transliterare: vorioditikós
Traducere: „nord-vestic”
Greacă: βορειοδυτικά [adverb]
Transliterare: vorioditiká
Traducere: „nord-vest”
Greacă: νοτιοανατολικός [adjectiv]
Transliterare: notioanatolikós
Traducere: „sud-estic”
Greacă: νοτιοανατολικά [adverb]
Transliterare: notioanatoliká
Traducere: „sud-est”
Greacă: νοτιοδυτικός [adjectiv]
Transliterare: notioditikós
Traducere: „sud-vestic”
Greacă: νοτιοδυτικά [adverb]
Transliterare: notioditiká
Traducere: „sud-vest”
Cuvinte importante pentru situații de urgență
Aceste cuvinte în greacă sunt utile pentru situații neprevăzute, astfel încât să poți gestiona urgențele:
- Este o urgență
Κατάσταση εκτάκτου ανάγκης
(Katástasi ektáktou anángis)
- Foc
Φωτιά
(Photiá)
- Ieși de aici
Φύγε από εδώ
(Phíye apó edó)
- Ajutor
Βοήθεια
(Víthia)
- Ajutați-mă
Βοηθήστε με
(Vithíste me)
- Poliție
Αστυνομία
(Astinomía)
- Am nevoie de poliție
Χρειάζομαι την αστυνομία
(Khriázomai tin astinomía)
- Atenție
Προσέχω
(Prosékho)
- Uită-te
Κοιτάω
(Kitáo)
- Ascultă
Ακούω
(Akoúo)
- Grăbește-te
Βιαστείτε
(Viastíte)
- Oprește
Σταματήστε
(Stamatíste)
- Încet
Αργός
(Argós)
- Rapid
Γρήγορος
(Grígoros)
- M-am rătăcit
Έχω χαθεί
(Ékho khathí)
- Sunt îngrijorat / îngrijorată
Ανησυχώ
(Anisikhó)
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