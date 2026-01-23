Aflată la doar două ore de Sofia, staţiunea de la poalele munţilor Pirin oferă bilete de o zi la ski care costă aproximativ 57 euro, închirierea echipamentelor pentru aproximativ 17 euro, cazare low-cost la aproximativ 51 euro şi bere la doar 1,14 euro.

Ce stațiune ieftină se mai găsește în Bulgaria

Bulgaria mai are un loc în top trei cele mai accesibile destinaţii de ski din Europa cu staţiunea Borovets, cea mai veche din Bulgaria, aflată în munţii Rila. Are 58 de kilometri de pârtii. Între cele două destinaţii de ski din Bulgaria, pe locul doi se află staţiunea Białka Tatrzanska din Polonia, cunoscută pentru accesibilitate şi atmosfera relaxată, fiind atractivă pentru familii, schiori începători şi grupuri.

Alte destinaţii accesibile de ski din Europa sunt Bardonecchia (Italia), Pals-Arinsal (Andorra), Sauze d'Oulx (Italia), Les Deux Alpes şi Morzine (Franţa).

Directorul pentru Marea Britanie al EasyJet, Kevin Doyle, a subliniat că indicele este destinat sprijinirii pasionaţilor de ski pentru găsirea destinaţiilor valoroase, mai ales că sunt aşteptate zăpezi în Europa. Zborurile directe din 13 aeroporturi din Marea Britanie fac aceste destinaţii de ski extrem de accesibile, furnizând multe opţiuni schiorilor care caută destinaţii accesibile pe continent.

