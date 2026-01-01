Cum au petrecut bucureștenii de Revelion. „Nu uitați, nu puteți să adăugați vieții zile”

În București, mii de oameni au ieșit în stradă, în piețe și în Centrul Vechi ca să întâmpine noul an. A fost muzică, emoție și multă înghesuială, dar și multe urări spuse din suflet.

Li s-au alăturat și turiști veniți din alte țări, atrași de atmosfera de sărbătoare, de concertele din oraș și de focurile de artificii care, la miezul nopții, au luminat cerul.

Mii de bucureșteni s-au adunat în Piața Alba Iulia, din Capitală. Din cauza valurilor de oameni care continuau să vină, în jurul orei 23:00, autoritățile au fost nevoite să oprească accesul în zonă. Ultimele secunde ale anului au fost numărate la unison, într-o singură voce.

Oamenii au cântat, au strigat și au dansat împreună.

Bărbat: „Nu uitați, nu puteți să adăugați vieții zile, dar puteți zilelor voastre să le adăugați viață!”

Femeie: „Eu am venit din Muntenegru să petrec aici Revelionul. Sunt plecată de 37 de ani.”

Bărbat: „Să fie un an mai bun, cu bunătate și cu sănătate! Pentru familie, pentru toți cei din jur. Să fim mai buni. Doamne-ajută!”

Petrecerea a continuat până târziu după miezul nopții.

Distracția s-a mutat apoi în Centrul Vechi și în cluburi, unde tinerii au petrecut până în zori.

