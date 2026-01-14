Comunitățile sârbe din România au marchat trecerea în Noul An. Cum au sărbătorit Revelionul pe rit vechi

Credincioșii de rit vechi au trecut, marți seară, în Noul An. Cu paharele pline, oamenii s-au distrat până târziu în noapte.

La Arad, sute de persoane au participat la „revelionul sârbesc”. S-a petrecut și în județul Vaslui.

În Arad, câteva sute de sârbi s-au strâns la un restaurant, pentru a sărbători împreună Anul Nou, cu muzică live și multă voie bună.

A fost a doua petrecere de Revelion în doar două săptămâni pentru ei, fiindcă sârbii sărbătoresc trecerea în noul an de două ori - o dată după calendarul clasic, iar apoi, după cel vechi.

La miezul nopții, sârbii păstrează tradiția de a sparge pahare, pentru noroc.

Și câțiva prieteni de alte etnii s-au alăturat petrecerii.

În Arad, comunitatea sârbilor numără peste 500 de persoane. Petrecerea a ținut până dimineață, iar toți speră la un An Nou fericit și plin de noroc.

Darko Voștinar, vicepresedintele Uniunea Sârbilor din România: „La Arad sărbătorim evenimentul în două locații cu formatii din Serbia cu multă veselie alături de frații noștri români”.

Și în județul Vaslui, oamenii au sărbătorit aseară Anul Nou cu dansuri tradiționale și un spectacol de artificii.

