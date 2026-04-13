Una peste alta, au avut o vacanță tihnită la mare depărtare de larma orașelor. În liniștea munților, unii turiști cazați la o pensiune retrasă s-au îmbrăcat în port popular și au asistat la o sezătoare.

Didina Niculita: "Eu, când am de țesut, sunt cea mai sănătoasă femeie. Un lucru care îmi place, îl fac cu drag."

Experiența le-a dat musafirilor de gândit.

Turist: "Pe mine mă inspira liniștea și calmul. Păcat că noi nu mai putem simți liniștea de altă dată și suntem într-o continuă alergătură. Sufletul nostru nu se mai poate liniști. Bucovina este un colț de rai."

Turist: "O frumusețe rară. Ne aduce liniște, pace, chiar uiți de toată lumea. Noi avem stres cu lucru să ajungă chiria, o să ajungă banii. Aici timpul stă în loc și nu e ..telefoane, nu e chitanță, chirii."

Bucătarul le-a pregătit o supă care a mers de minune după mesele grele de Paște.

Chef Liviu Răzeșu: ''Am adăugat un hrib afumat și uscat. Este ușor acruță, pentru a doua zi."

La o altă pensiune, proțapul a fost atracția principala, iar cântăreții de muzică populară s-au asigurat că oaspeții nu vor sta prea mult pe scaun.

Și totuși, vedeta vacanței a rămas tot carnea de miel, gătită în zeci de feluri.

Alin Mujdei, administrator: "Cam două zile trebuie să stea la macerat, la baiț, apoi 6-7 ore gătit la foc lent ca să se pătrundă bine și să aibă gustul ăla suculent."

Turist: "E mâncare pe săturate și foarte bună. Am venit cu drag în Bucovina ne doream să facem un Paște aici, să vedem tradiții."

Turist: "Am renunțat la Polul Nord pentru a veni aici, să ne destindem alături de familie de prieteni. Afinata lui Mujdei te încălzește și pune sângele în mișcare, să putem petrece cum se cuvine."

Alții au ciocnit ouă roșii. Dacă cei mici au luat cât mai de în serios competiția, adulții au fost puși pe șotii.

Turist: "Adevărat a înviat! Cred că ăsta e oul de aur. E de lemn!”.

Pentru că s-au simțit bine în acesta parte de țară, cei mai mulți dintre turiști promit să revină.